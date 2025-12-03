DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +2,3%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.083 +1,9%Euro1,1671 +0,4%Öl62,80 +0,7%Gold4.205 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones im Fokus

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Zuschlägen

03.12.25 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Zuschlägen | finanzen.net

Der Dow Jones gewann am Mittwoch an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
199,44 EUR -2,96 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
314,45 EUR 3,25 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
289,20 EUR 0,65 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
172,96 EUR -4,22 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
710,60 EUR 9,30 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
264,30 EUR 5,30 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
410,20 EUR -11,35 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,00 EUR -2,08 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
247,40 EUR -1,30 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
290,70 EUR 11,65 EUR 4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,99 EUR -0,06 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.882,9 PKT 408,4 PKT 0,86%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,86 Prozent aufwärts auf 47.882,90 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,185 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,121 Prozent leichter bei 47.416,91 Punkten in den Mittwochshandel, nach 47.474,46 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.969,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 47.371,62 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,635 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.336,68 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 45.271,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der Dow Jones auf 44.705,53 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,95 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4,67 Prozent auf 339,71 USD), Goldman Sachs (+ 2,62 Prozent auf 836,57 USD), McDonalds (+ 2,32 Prozent auf 307,71 USD), Amgen (+ 2,09 Prozent auf 345,42 USD) und American Express (+ 2,06 Prozent auf 368,13 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Microsoft (-2,50 Prozent auf 477,73 USD), Travelers (-1,47 Prozent auf 284,27 USD), Boeing (-1,38 Prozent auf 202,54 USD), NVIDIA (-1,03 Prozent auf 179,59 USD) und Amazon (-0,87 Prozent auf 232,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 39.757.141 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen