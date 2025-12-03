Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Zuschlägen

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones gewann am Mittwoch an Wert.

Schlussendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,86 Prozent aufwärts auf 47.882,90 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,185 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,121 Prozent leichter bei 47.416,91 Punkten in den Mittwochshandel, nach 47.474,46 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.969,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 47.371,62 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,635 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47.336,68 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 45.271,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wurde der Dow Jones auf 44.705,53 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,95 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4,67 Prozent auf 339,71 USD), Goldman Sachs (+ 2,62 Prozent auf 836,57 USD), McDonalds (+ 2,32 Prozent auf 307,71 USD), Amgen (+ 2,09 Prozent auf 345,42 USD) und American Express (+ 2,06 Prozent auf 368,13 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Microsoft (-2,50 Prozent auf 477,73 USD), Travelers (-1,47 Prozent auf 284,27 USD), Boeing (-1,38 Prozent auf 202,54 USD), NVIDIA (-1,03 Prozent auf 179,59 USD) und Amazon (-0,87 Prozent auf 232,38 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 39.757.141 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

