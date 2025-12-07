DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.836 +1,5%Euro1,1644 ±0,0%Öl63,75 +0,8%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 Infineon 623100 SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei NVIDIA-Aktie November 2025: Analysten sehen Potenzial bei NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Monats-Einstufungen

November 2025: Analysten sehen Potenzial bei NVIDIA-Aktie

07.12.25 21:17 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA: Experteneinschätzungen und Kursprognosen für November 2025 | finanzen.net

Was Experten für die NVIDIA-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
156,32 EUR -1,04 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

38 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

Wer­bung

36 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der NVIDIA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 253,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 76,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 177,00 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research275,00 USD55,3726.11.2025
Bernstein Research275,00 USD55,3724.11.2025
DZ BANK--20.11.2025
UBS AG235,00 USD32,7720.11.2025
Deutsche Bank AG215,00 USD21,4720.11.2025
JP Morgan Chase & Co.250,00 USD41,2420.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.250,00 USD41,2420.11.2025
Bernstein Research275,00 USD55,3720.11.2025
Jefferies & Company Inc.250,00 USD41,2420.11.2025
Bernstein Research225,00 USD27,1218.11.2025
JP Morgan Chase & Co.215,00 USD21,4717.11.2025
UBS AG235,00 USD32,7710.11.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen