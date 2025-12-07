Monats-Einstufungen

Was Experten für die NVIDIA-Aktie in Aussicht stellen.

38 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur NVIDIA-Aktie veröffentlicht.

36 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der NVIDIA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 253,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 76,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 177,00 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 275,00 USD 55,37 26.11.2025 Bernstein Research 275,00 USD 55,37 24.11.2025 DZ BANK - - 20.11.2025 UBS AG 235,00 USD 32,77 20.11.2025 Deutsche Bank AG 215,00 USD 21,47 20.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 250,00 USD 41,24 20.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 250,00 USD 41,24 20.11.2025 Bernstein Research 275,00 USD 55,37 20.11.2025 Jefferies & Company Inc. 250,00 USD 41,24 20.11.2025 Bernstein Research 225,00 USD 27,12 18.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 215,00 USD 21,47 17.11.2025 UBS AG 235,00 USD 32,77 10.11.2025

