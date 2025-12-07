November 2025: Analysten sehen Potenzial bei NVIDIA-Aktie
Was Experten für die NVIDIA-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
38 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur NVIDIA-Aktie veröffentlicht.
36 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der NVIDIA-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 253,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 76,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 177,00 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|275,00 USD
|55,37
|26.11.2025
|Bernstein Research
|275,00 USD
|55,37
|24.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|UBS AG
|235,00 USD
|32,77
|20.11.2025
|Deutsche Bank AG
|215,00 USD
|21,47
|20.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 USD
|41,24
|20.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|250,00 USD
|41,24
|20.11.2025
|Bernstein Research
|275,00 USD
|55,37
|20.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|41,24
|20.11.2025
|Bernstein Research
|225,00 USD
|27,12
|18.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|215,00 USD
|21,47
|17.11.2025
|UBS AG
|235,00 USD
|32,77
|10.11.2025
Redaktion finanzen.net
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere NVIDIA News
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen