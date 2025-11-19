NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,82 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen zum dritten Quartal von 215 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipdesigner und KI-Primus habe nicht nur solide Zahlen und Prognosen vorgelegt, sondern die Erwartungen sogar noch deutlich übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Laut dem Analysten ist dies ein Beweis für die starke Leistung in Nvidias umfangreicher und komplexer Lieferkette, die weiterhin rasant wachse. Die Auftragslage lasse zudem vermuten, dass die Nachfrage das Angebot kurzfristig weiterhin übersteigen werde./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 01:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: NVIDIA Overweight
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 186,52
|Abst. Kursziel*:
34,03%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 195,99
|Abst. Kursziel aktuell:
27,56%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 230,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09:06
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG