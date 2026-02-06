DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.392 -1,8%Euro1,1870 -0,1%Öl67,55 -3,0%Gold4.919 -3,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht
Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Schwacher Handel: S&P 500 letztendlich schwächer

12.02.26 22:33 Uhr

12.02.26 22:33 Uhr
Schwacher Handel: S&P 500 letztendlich schwächer

Der S&P 500 erlitt zum Handelsende Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
88,06 EUR 8,27 EUR 10,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
308,50 EUR -79,00 EUR -20,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baxter International Inc.
15,75 EUR -2,41 EUR -13,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
C.H. Robinson Worldwide Inc.
130,00 EUR -34,00 EUR -20,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Equinix Inc
794,20 EUR 79,60 EUR 11,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expeditors International of Washington Inc.
134,55 EUR -0,35 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 66,67%
Charts|News|Analysen
IPG Photonics CorpShs
105,65 EUR 13,31 EUR 14,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Motorola Solutions Inc.
382,60 EUR 27,20 EUR 7,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,50 EUR -3,48 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raymond James Financial Inc.
132,00 EUR -3,00 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tyler Technologies Inc.
240,40 EUR -43,30 EUR -15,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,40 EUR 0,00 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zebra Technologies Corp.
235,50 EUR 20,50 EUR 9,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.832,8 PKT -108,7 PKT -1,57%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 gab im NYSE-Handel letztendlich um 1,57 Prozent auf 6.832,76 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54,607 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,334 Prozent auf 6.964,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6.941,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.973,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.824,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,22 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Stand von 6.977,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.850,92 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 6.051,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,375 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IPG Photonics (+ 35,48 Prozent auf 150,25 USD), Equinix (+ 10,41 Prozent auf 957,87 USD), Akamai (+ 10,35 Prozent auf 104,61 USD), Zebra Technologies (+ 8,58 Prozent auf 274,15 USD) und Motorola Solutions (+ 7,67 Prozent auf 453,44 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen AppLovin (-19,68 Prozent auf 366,91 USD), Baxter International (-15,99 Prozent auf 18,71 USD), Tyler Technologies (-15,39 Prozent auf 287,04 USD), CH Robinson Worldwide (-14,54 Prozent auf 167,78 USD) und Expeditors International of Washington (-13,18 Prozent auf 140,56 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53.913.990 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,859 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

