Schwacher Handel: S&P 500 letztendlich schwächer

Kursverlauf

Der S&P 500 erlitt zum Handelsende Verluste.

Der S&P 500 gab im NYSE-Handel letztendlich um 1,57 Prozent auf 6.832,76 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 54,607 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,334 Prozent auf 6.964,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6.941,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.973,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.824,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,22 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 12.01.2026, einen Stand von 6.977,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.850,92 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 6.051,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,375 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IPG Photonics (+ 35,48 Prozent auf 150,25 USD), Equinix (+ 10,41 Prozent auf 957,87 USD), Akamai (+ 10,35 Prozent auf 104,61 USD), Zebra Technologies (+ 8,58 Prozent auf 274,15 USD) und Motorola Solutions (+ 7,67 Prozent auf 453,44 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen AppLovin (-19,68 Prozent auf 366,91 USD), Baxter International (-15,99 Prozent auf 18,71 USD), Tyler Technologies (-15,39 Prozent auf 287,04 USD), CH Robinson Worldwide (-14,54 Prozent auf 167,78 USD) und Expeditors International of Washington (-13,18 Prozent auf 140,56 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53.913.990 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,859 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

