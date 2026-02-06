DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.392 -1,8%Euro1,1870 -0,1%Öl67,55 -3,0%Gold4.919 -3,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht
Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Marktbericht

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

12.02.26 22:33 Uhr
NASDAQ-Handel NASDAQ Composite legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite zeigte sich schlussendlich in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
88,06 EUR 8,27 EUR 10,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognex Corp.
43,00 EUR 6,43 EUR 17,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
16,69 USD 0,59 USD 3,66%
Charts|News|Analysen
Expeditors International of Washington Inc.
134,55 EUR -0,35 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,69 EUR 0,04 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
42,40 EUR 0,20 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infosys Ltd. (spons. ADRs)
12,50 EUR -1,05 EUR -7,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Landstar System Inc.
136,00 EUR 1,00 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Neurocrine Biosciences Inc.
112,20 EUR -2,55 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,50 EUR -3,48 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pegasystems Inc.
34,60 EUR 2,20 EUR 6,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Powell Industries Inc.
495,60 EUR -9,40 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
102,90 EUR -2,15 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zebra Technologies Corp.
235,50 EUR 20,50 EUR 9,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.597,2 PKT -469,3 PKT -2,03%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 2,03 Prozent auf 22.597,15 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,331 Prozent auf 23.142,87 Punkte an der Kurstafel, nach 23.066,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.161,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 22.548,02 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,55 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 23.733,90 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 12.11.2025, mit 23.406,46 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.02.2025, den Stand von 19.649,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,75 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23.988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.461,14 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cognex (+ 36,35 Prozent auf 58,67 USD), Akamai (+ 10,35 Prozent auf 104,61 USD), Zebra Technologies (+ 8,58 Prozent auf 274,15 USD), Pegasystems (+ 7,01 Prozent auf 40,59 USD) und Donegal Group B (+ 3,66 Prozent auf 16,69 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Landstar System (-15,60 Prozent auf 137,36 USD), Expeditors International of Washington (-13,18 Prozent auf 140,56 USD), Grupo Financiero Galicia (-10,66 Prozent auf 45,44 USD), Neurocrine Biosciences (-10,43 Prozent auf 123,10 USD) und Infosys (-9,84 Prozent auf 14,21 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53.913.990 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Akamai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

