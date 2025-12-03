DAX23.783 +0,3%Est505.712 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 +3,0%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.688 +1,4%Euro1,1673 +0,4%Öl63,06 +1,1%Gold4.219 +0,3%
Podcast

Hot Stocks heute: VW zieht an - Insiderkäufe bei Daimler Truck - Gaspreise sollen massiv fallen

03.12.25 13:45 Uhr
Hot Stocks heute: VW zieht an - Insiderkäufe bei Daimler Truck - Gaspreise sollen massiv fallen | finanzen.net

Santa Claus Rally - "The same procedure every year".

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über VW, Daimler Truck und fallende Energiepreise. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

