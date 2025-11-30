DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
Akzo Nobel Aktie

Akzo Nobel Aktien-Sparplan
55,26 EUR -0,04 EUR -0,07 %
STU
51,70 CHF -0,23 CHF -0,43 %
BRX
Marktkap. 9,48 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Nach tiefem Eintauchen in die globale Farben- und Lackbranche ist Analyst Gaurav Jain vom langfristigen Wertpotenzial des Deals mit Axalta überzeugt, wie er am Sonntag schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,02 €		 Abst. Kursziel*:
36,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,72%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

