Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,48 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Nach tiefem Eintauchen in die globale Farben- und Lackbranche ist Analyst Gaurav Jain vom langfristigen Wertpotenzial des Deals mit Axalta überzeugt, wie er am Sonntag schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 18:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,02 €
|Abst. Kursziel*:
36,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,72%
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|11:56
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|11:56
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|11:56
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.19
|Akzo Nobel buy
|UBS AG
|01.02.19
|Akzo Nobel Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.09.18
|Akzo Nobel Equal weight
|Barclays Capital
|20.08.18
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|14.05.18
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG