ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Akzo Nobel auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel mit einem Kurziel von 64 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sieht den Zusammenschluss zwischen Akzo Nobel und Axalta eher als komplett in Aktien finanzierte Übernahme durch Akzo, als eine Fusion unter Gleichen. Etwas versüßt werde die hohe Übernahmeprämie den Akzo-Anlegern durch eine hohe Sonderdividende, so der Experte am Dienstag. Das Management müsse den Anlegern allerdings noch weitergehende Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beantworten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC

