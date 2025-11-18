DAX23.304 -1,2%Est505.568 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl64,01 ±-0,0%Gold4.040 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet! Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet!
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Akzo Nobel auf 'Outperform'

18.11.25 10:55 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel mit einem Kurziel von 64 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper sieht den Zusammenschluss zwischen Akzo Nobel und Axalta eher als komplett in Aktien finanzierte Übernahme durch Akzo, als eine Fusion unter Gleichen. Etwas versüßt werde die hohe Übernahmeprämie den Akzo-Anlegern durch eine hohe Sonderdividende, so der Experte am Dienstag. Das Management müsse den Anlegern allerdings noch weitergehende Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beantworten./rob/ck/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:56 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

DatumRatingAnalyst
04.02.2019Akzo Nobel buyUBS AG
01.02.2019Akzo Nobel Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
24.01.2019Akzo Nobel buyBaader Bank
21.01.2019Akzo Nobel buyUBS AG
21.01.2019Akzo Nobel buyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2019Akzo Nobel buyUBS AG
01.02.2019Akzo Nobel Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
24.01.2019Akzo Nobel buyBaader Bank
21.01.2019Akzo Nobel buyUBS AG
21.01.2019Akzo Nobel buyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.09.2018Akzo Nobel Equal weightBarclays Capital
20.08.2018Akzo Nobel NeutralUBS AG
14.05.2018Akzo Nobel NeutralUBS AG
25.04.2018Akzo Nobel HoldS&P Capital IQ
25.04.2018Akzo Nobel Equal weightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.12.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
13.12.2018Akzo Nobel ReduceHSBC
27.03.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
30.03.2017Akzo Nobel SellBaader Bank
10.07.2014Akzo Nobel SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Akzo Nobel N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen