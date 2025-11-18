DAX 23.246 +0,3%ESt50 5.543 +0,2%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -2,8%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 79.015 -1,4%Euro 1,1584 +0,0%Öl 64,11 -1,1%Gold 4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
55,04 EUR -0,08 EUR -0,15 %
STU
54,94 EUR -0,78 EUR -1,40 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,69 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

UBS AG

Akzo Nobel Neutral

12:06 Uhr
Akzo Nobel Neutral
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
55,04 EUR -0,08 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Fusionsplänen mit dem US-Konzern Axalta mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Hauptthema der Telefonkonferenz dürften die regulatorischen Hürden für die Genehmigung des Deals sein, schrieb Geoff Haire am Dienstagmorgen. Er ging davon aus, dass sich die wichtigsten kartellrechtlichen Bedenken auf Beschichtungen für den Automobilmarkt konzentrieren werden. Zudem thematisierte der Analyst mögliche Ausfallgebühren, falls eine Partei zurücktritt sowie unter anderem auch die Begründung für die Fusion./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Neutral

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,32 €		 Abst. Kursziel*:
15,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,46%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

12:06 Akzo Nobel Neutral UBS AG
04.02.19 Akzo Nobel buy UBS AG
01.02.19 Akzo Nobel Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
24.01.19 Akzo Nobel buy Baader Bank
21.01.19 Akzo Nobel buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Kosteneinsparungen Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung
finanzen.net Akzo Nobel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Akzo Nobel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.06.25
TraderFox Stocks in Action: MTU Aero Engines, Akzo Nobel, ThyssenKrupp Nucera, Infineon, Zalando
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
finanzen.net Akzo Nobel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen