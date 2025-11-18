Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,41 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte beleuchtete in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse den Zusammenschluss mit Axalta hinsichtlich der Größenvorteile, Synergien und der US-Börsennotierung. Wettbewerbsrechtliche Hürden sollten zwar nicht unterschätzt werden, dürften allerdings auf lokaler Ebene mit attraktiven Verkaufserlösen zu beseitigen sein./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,04 €
|Abst. Kursziel*:
28,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
