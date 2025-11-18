Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Buy

12:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte beleuchtete in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse den Zusammenschluss mit Axalta hinsichtlich der Größenvorteile, Synergien und der US-Börsennotierung. Wettbewerbsrechtliche Hürden sollten zwar nicht unterschätzt werden, dürften allerdings auf lokaler Ebene mit attraktiven Verkaufserlösen zu beseitigen sein./ag/ck

