DAX 23.389 +1,0%ESt50 5.593 +0,9%MSCI World 4.271 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 +0,5%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.781 +0,7%Euro 1,1514 -0,2%Öl 64,21 +0,9%Gold 4.090 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, Merck, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
54,18 EUR -0,86 EUR -1,56 %
STU
49,69 CHF -0,35 CHF -0,69 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,41 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Deutsche Bank AG

Akzo Nobel Buy

12:41 Uhr
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
54,18 EUR -0,86 EUR -1,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte beleuchtete in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse den Zusammenschluss mit Axalta hinsichtlich der Größenvorteile, Synergien und der US-Börsennotierung. Wettbewerbsrechtliche Hürden sollten zwar nicht unterschätzt werden, dürften allerdings auf lokaler Ebene mit attraktiven Verkaufserlösen zu beseitigen sein./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,04 €		 Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

12:41 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
04.02.19 Akzo Nobel buy UBS AG
01.02.19 Akzo Nobel Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
24.01.19 Akzo Nobel buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Kosteneinsparungen Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung
finanzen.net Akzo Nobel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Akzo Nobel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.06.25
TraderFox Stocks in Action: MTU Aero Engines, Akzo Nobel, ThyssenKrupp Nucera, Infineon, Zalando
dpa-afx BASF-Aktie gefragt: Akzo Nobel zeigt wohl Interesse für Lacke-Geschäft
finanzen.net Akzo Nobel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen