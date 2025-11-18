Barclays Capital

Akzo Nobel Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des US-Lackeherstellers Axalta durch den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel dürfte die Marktkonzentration im Bereich Autoreparaturlacke deutlich zunehmen, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Akza und/oder Axalta Aktivitäten abstoßen müsse, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, was auch den Zeitplan und die Synergien beeinflussen könnte./rob/gl/stk

