Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,21 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des US-Lackeherstellers Axalta durch den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel dürfte die Marktkonzentration im Bereich Autoreparaturlacke deutlich zunehmen, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Akza und/oder Axalta Aktivitäten abstoßen müsse, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, was auch den Zeitplan und die Synergien beeinflussen könnte./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,40 €
|Abst. Kursziel*:
37,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
53,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,87%
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
