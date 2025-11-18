DAX 23.249 +0,0%ESt50 5.536 +0,1%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,86 -4,7%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.445 -1,5%Euro 1,1537 +0,1%Öl 62,90 -0,7%Gold 4.128 -0,2%
Heute im Fokus
DAX-Anleger zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy unter den Erwartungen --Rheinmetall & Co. reagieren auf Ukraine-Gespräche -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Akzo Nobel Aktie

Akzo Nobel Aktien-Sparplan
53,24 EUR -0,62 EUR -1,15 %
STU
49,82 CHF -0,58 CHF -1,14 %
BRX
Marktkap. 9,21 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

Barclays Capital

Akzo Nobel Overweight

08:51 Uhr
Akzo Nobel Overweight
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
53,24 EUR -0,62 EUR -1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des US-Lackeherstellers Axalta durch den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel dürfte die Marktkonzentration im Bereich Autoreparaturlacke deutlich zunehmen, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Akza und/oder Axalta Aktivitäten abstoßen müsse, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, was auch den Zeitplan und die Synergien beeinflussen könnte./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Overweight

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,40 €		 Abst. Kursziel*:
37,87%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,87%
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:51 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
24.11.25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
20.11.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
04.02.19 Akzo Nobel buy UBS AG
mehr Analysen

