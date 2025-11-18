Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,21 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 64 auf 59 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst James Hooper geht davon aus, dass die Fusion mit Axalta weniger problematisch ist, als es die Kursreaktion vermuten lässt. In dem Prozess gebe es aber viele Fragezeichen und fundamental werde sich vor 2026 wohl nicht viel verbessern, schrieb er am Montag. Bei der Fusion geht von einem längeren Prozess aus und sieht auch noch eine Hürde in der Unzufriedenheit von Axalta-Aktionären./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
54,92 €
|Abst. Kursziel*:
7,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,38%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|11:46
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|04.02.19
|Akzo Nobel buy
|UBS AG
|01.02.19
|Akzo Nobel Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:46
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|04.02.19
|Akzo Nobel buy
|UBS AG
|01.02.19
|Akzo Nobel Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.19
|Akzo Nobel buy
|UBS AG
|01.02.19
|Akzo Nobel Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.01.19
|Akzo Nobel buy
|Baader Bank
|21.01.19
|Akzo Nobel buy
|UBS AG
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|11:46
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.09.18
|Akzo Nobel Equal weight
|Barclays Capital
|20.08.18
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|14.05.18
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG