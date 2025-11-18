DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
Akzo Nobel Aktie

54,44 EUR +1,26 EUR +2,37 %
STU
50,86 CHF +0,46 CHF +0,90 %
BRX
Marktkap. 9,21 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

11:46 Uhr
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 64 auf 59 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst James Hooper geht davon aus, dass die Fusion mit Axalta weniger problematisch ist, als es die Kursreaktion vermuten lässt. In dem Prozess gebe es aber viele Fragezeichen und fundamental werde sich vor 2026 wohl nicht viel verbessern, schrieb er am Montag. Bei der Fusion geht von einem längeren Prozess aus und sieht auch noch eine Hürde in der Unzufriedenheit von Axalta-Aktionären./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
54,92 €		 Abst. Kursziel*:
7,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,38%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

11:46 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
20.11.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Akzo Nobel Neutral UBS AG
04.02.19 Akzo Nobel buy UBS AG
01.02.19 Akzo Nobel Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

