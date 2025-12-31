DAX 24.869 +1,3%ESt50 5.924 +1,3%MSCI World 4.483 +0,9%Top 10 Crypto 12,55 -4,5%Nas 23.408 +0,7%Bitcoin 79.654 +2,0%Euro 1,1721 +0,0%Öl 61,70 +1,5%Gold 4.449 +2,7%
Akzo Nobel Aktie

Marktkap. 10,18 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

17:21 Uhr
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach den jüngsten Gesprächen mit dem Unternehmen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Kunden des Herstellers von Farben und Lacken dürften angesichts des allgemein schwachen Marktumfelds vorsichtig bleiben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Handel im vierten Quartal dürfte ähnlich gewesen sein wie im dritten./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
59,80 €		 Abst. Kursziel*:
-1,34%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
59,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,50%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

