Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,72 Mrd. EURKGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für den Lackhersteller am Dienstag an den Verkauf von Akzo Nobel India an. Das neue Kursziel reflektiert damit gesunkene Verbindlichkeiten./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:48 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,14 €
|Abst. Kursziel*:
26,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,57%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|10:46
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.19
|Akzo Nobel buy
|UBS AG
|17.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.12.18
|Akzo Nobel Reduce
|HSBC
|27.03.18
|Akzo Nobel Reduce
|Kepler Cheuvreux
|30.03.17
|Akzo Nobel Sell
|Baader Bank
|10.07.14
|Akzo Nobel Sell
|UBS AG
|24.11.25
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|27.09.18
|Akzo Nobel Equal weight
|Barclays Capital
|20.08.18
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|14.05.18
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG