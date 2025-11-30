DAX 24.117 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.959 -1,1%Euro 1,1718 -0,3%Öl 60,33 +2,5%Gold 4.312 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Apples Masterplan bis 2027! Mehr iPhones, mehr Services, mehr Umsatz pro Kunde! Apples Masterplan bis 2027! Mehr iPhones, mehr Services, mehr Umsatz pro Kunde!
Planet Labs (PL) im Pivotal-Point-Check: 340 % Kursziel-Plus - Warum Analysten nach dem 35 %-Kurssprung völlig ausrasten! Planet Labs (PL) im Pivotal-Point-Check: 340 % Kursziel-Plus - Warum Analysten nach dem 35 %-Kurssprung völlig ausrasten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
57,34 EUR +1,12 EUR +1,99 %
STU
53,40 CHF -0,20 CHF -0,37 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,72 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Goldman Sachs Group Inc.

Akzo Nobel Buy

10:46 Uhr
Akzo Nobel Buy
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
57,34 EUR 1,12 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 63 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für den Lackhersteller am Dienstag an den Verkauf von Akzo Nobel India an. Das neue Kursziel reflektiert damit gesunkene Verbindlichkeiten./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:48 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Buy

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,14 €		 Abst. Kursziel*:
26,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,57%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

10:46 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
25.11.25 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
24.11.25 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
20.11.25 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

finanzen.net Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie schwächer: Zusammenschluss unter Gleichen mit Axalta - Axalta-Aktie mit Kurssprung
finanzen.net Akzo Nobel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Akzo Nobel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.06.25
TraderFox Stocks in Action: MTU Aero Engines, Akzo Nobel, ThyssenKrupp Nucera, Infineon, Zalando
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
PR Newswire AkzoNobel bonds with IPG Photonics over laser curing for powder coatings
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen