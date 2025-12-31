DAX 25.212 +0,3%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.506 +0,5%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.622 +0,6%Bitcoin 78.106 +0,1%Euro 1,1626 -0,3%Öl 63,36 +1,1%Gold 4.511 +0,8%
Akzo Nobel Aktie

59,50 EUR +1,12 EUR +1,92 %
STU
55,37 CHF +1,13 CHF +2,08 %
BRX
Marktkap. 10 Mrd. EUR

KGV 18,26 Div. Rendite 3,42%
WKN A2PB32

ISIN NL0013267909

Symbol AKZOF

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

15:11 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
59,50 EUR 1,12 EUR 1,92%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Beim Farben- und Lackekonzern dürften günstigere Rohstoffpreise die schwächer erwarteten Absatzvolumina etwas ausgleichen, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

