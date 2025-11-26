DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
InTiCa Systems Aktie

1,68 EUR +0,02 EUR +0,90 %
Marktkap. 7,39 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 587484

ISIN DE0005874846

SMC Research

InTiCa Systems Halten

09:34 Uhr
InTiCa Systems Halten
Aktie in diesem Artikel
InTiCa Systems AG
1,68 EUR 0,02 EUR 0,90%
Die Geschäftsentwicklung von InTiCa Systems hat sich nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal leicht gebessert, eine deutliche Änderung zum Positiven ist aber zunächst nicht zu erwarten. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Aktie weiterhin mit „Hold“ ein.

Die Q3-Zahlen von InTiCa zeigen laut SMC-Research mit einer leichten Umsatzsteigerung von 1 Prozent auf 16,2 Mio. Euro erste Anzeichen einer Besserung, auch wenn der Vergleichswert aus 2024 relativ niedrig gewesen sei. Während das Mobility-Geschäft wieder deutlich wachse, um 12 Prozent auf 14,0 Mio. Euro, leide der Bereich Industry & Infrastructure unter dem intensivierten Wettbewerb im Wechselrichtermarkt und der schwachen Komponentennachfrage europäischer Kunden, der hier zu einem Umsatzrückgang um 39 Prozent auf 2,1 Mio. Euro geführt habe. Die niedrige Auslastung und nicht-zahlungswirksame Währungsverluste haben dazu geführt, dass beide Bereiche weiterhin ein negatives EBIT ausweisen, das sich auf Konzernebene auf -0,8 Mio. Euro in Q3 summiere.

Im vierten Quartal sei, auch vor dem Hintergrund eines niedrigen Auftragsbestands von 74,2 Mio. Euro (-13,7 Prozent zum Vorjahr) und volatiler Abrufe, keine deutliche Besserung zu erwarten. Das Management habe daher die Prognose angepasst und erwarte nur noch Erlöse am unteren Ende der Zielspanne von 66 bis 72 Mio. Euro sowie einen EBIT-Fehlbetrag zwischen -1,5 und -2,5 Mio. Euro (zuvor: -0,5 bis +1,5 Mio. Euro).

Zugleich werde aber auf allen Ebenen an einer Verbesserung der Situation gearbeitet. Zu den wichtigsten Initiativen zählen Effizienzsteigerungsmaßnahmen und eine Diversifikation des Produkt- und Kundenportfolios in beiden Segmenten. Diesen Weg hatte InTiCa schon 2024 eingeschlagen und mit einer zunehmenden Zahl von Projekten zeigen sich hier erste Erfolge, so die Analysten. Bis das in den Zahlen richtig sichtbar werde, dürfte es zwar noch etwas dauern, aber prinzipiell adressiere das Unternehmen auf Basis der technologischen Kernkompetenzen nun zunehmend Bereiche abseits der klassischen Automobilindustrie sowie der PV-Branche, die stabilere Geschäfte mit höheren Margen versprechen.

Die Analysten gehen davon aus, dass InTiCa diese Transformation erfolgreich bewältigen könne und letztlich auf einen Wachstumspfad mit positiven und steigenden Margen einscheren werde. Das komme in ihrem Kursziel zum Ausdruck, das trotz einer Reduktion ihrer Schätzungen mit 3,00 Euro (zuvor: 3,60 Euro) deutlich über dem aktuellen Börsenkurs liege.

Das Urteil der Analysten bleibe trotzdem „Hold“, bis sich die Fortschritte auch adäquat in den Zahlen zeigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.12.2025 um 9:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.12.2025 um 8:55 Uhr fertiggestellt und am 08.12.2025 um 9:15 Uhr  veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-08-SMC-Update-InTiCa_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: InTiCa Systems Halten

Unternehmen:
InTiCa Systems AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
∞%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,57%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu InTiCa Systems AG

09:34 InTiCa Systems Halten SMC Research
03.09.25 InTiCa Systems Halten SMC Research
12.06.25 InTiCa Systems Halten SMC Research
13.05.25 InTiCa Systems Halten SMC Research
06.12.24 InTiCa Systems Halten SMC Research
Nachrichten zu InTiCa Systems AG

StockXperts InTiCa Systems: Noch keine deutliche Besserung InTiCa Systems: Noch keine deutliche Besserung
Aktien-Global InTiCa Systems: Noch keine deutliche Besserung
finanzen.net InTiCa Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Neunmonatsbericht 2025 veröffentlicht – Keine Erholung im zweiten Halbjahr
EQS Group EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025
StockXperts InTiCa Systems: Tiefpunkt erreicht
Aktien-Global InTiCa Systems: Tiefpunkt erreicht
finanzen.net InTiCa Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht – Umfeld weiter extrem schwierig, einzelne Erfolge sichtbar
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Interim report for 9M 2025 published – No recovery in the second half of the year
EQS Group EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: Revised forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Interim report for H1 2025 published – Operating conditions still extremely challenging, some success visible
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Annual General Meeting 2025 &#8211; All items on the agenda approved by a large majority
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Bernhard Griesbeck is leaving the Board of Directors
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Interim report for Q1 2025 published &#8211; Subdued start, improvement only expected in the second half of the year
EQS Group EQS-News: InTiCa Systems SE: Annual report for 2024 published &#8211; Provisional figures confirmed
EQS Group EQS-AFR: InTiCa Systems SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
