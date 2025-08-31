DAX 23.487 -2,3%ESt50 5.291 -1,4%Top 10 Crypto 15,65 -1,1%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.205 -0,4%Euro 1,1631 -0,1%Öl 68,95 -0,2%Gold 3.534 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 SMA Solar A0DJ6J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 für Allianz-Aktie
Top News
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie
Air Lease im Pivotal-Point-Check: Zweitgrößter Flugzeugvermieter der Welt entsteht - Sumitomo-Konsortium übernimmt Flugzeug-Leasing-Spezialisten für 7,4 Mrd. USD! Air Lease im Pivotal-Point-Check: Zweitgrößter Flugzeugvermieter der Welt entsteht - Sumitomo-Konsortium übernimmt Flugzeug-Leasing-Spezialisten für 7,4 Mrd. USD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

InTiCa Systems Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1,94 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,34 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 587484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005874846

SMC Research

InTiCa Systems Halten

08:39 Uhr
InTiCa Systems Halten
Aktie in diesem Artikel
InTiCa Systems AG
1,94 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research ist der Halbjahresumsatz von InTiCa Systems wegen der ausgeprägten Schwäche des kleineren Geschäftsbereichs Industry & Infrastructure um 13 Prozent gesunken, zugleich konnte das Unternehmen den Free-Cashflow aber von -2,2 auf +1,5 Mio. Euro stark verbessern. SMC-Analyst Holger Steffen hält den Tiefpunkt für wahrscheinlich erreicht und stuft die Aktie weiter mit „Hold“ ein.

In einem schwierigen Umfeld habe InTiCa im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang um 13 Prozent auf 34,4 Mio. Euro und einen EBIT-Verlust von -1,3 Mio. Euro hinnehmen müssen. Die Erlöseinbußen seien allerdings ausschließlich auf den kleineren Bereich Industry & Infrastructure (-70 Prozent auf 2,4 Mio. Euro) zurückzuführen, da dort die Kunden aus der Solarindustrie stark unter asiatischem Wettbewerb leiden. Im größeren Mobility-Segment sei hingegen ein leichtes Wachstum um 3 Prozent auf 32,0 Mio. Euro gelungen.

Auch ertragsseitig hätte es laut den Analysten besser ausgesehen, wenn nicht Sondereffekte in Form von hohen Beratungskosten im Rahmen der Restrukturierung sowie von nicht-zahlungswirksame Währungsverlusten für eine substanzielle Zusatzbelastung gesorgt hätten. Ablesbar seien die Fortschritte daher besser an dem Free-Cashflow, der sich im Vorjahresvergleich von -2,2 auf +1,5 Mio. Euro stark verbessert habe.

Auch die Auftragslage scheine sich aktuell etwas aufzuhellen, nachdem zum Halbjahresstichtag mit 76,7 Mio. Euro noch ein niedriger Auftragsbestand vorgelegen habe. Das Management gehe derzeit davon aus, im Gesamtjahr die Mitte der Umsatzzielspanne von 66 bis 72 Mio. Euro zu erreichen, während beim EBIT das untere Ende der Guidance von -0,5 bis 1,5 Mio. Euro als das wahrscheinlichste Szenario angesehen werde.

Die Analysten haben ihre Umsatzschätzungen unverändert gelassen (diese habe sich für 2025 bereits auf 69 Mio. Euro belaufen) und ihre Ergebnisschätzungen leicht reduziert (für 2025 von 0,0 auf -0,5 Mio. Euro EBIT). Gleichzeitig halten sie es für gut möglich, dass damit der Tiefpunkt markiert werde, auf den in den nächsten Jahren eine Erholung folge. Aussichtsreiche Initiativen für eine Diversifikation der Aktivitäten und die hohe Dynamik im Markt für Elektromobilität sprechen aus Sicht der Analysten dafür.

Aus diesem Szenario leiten die Analysten ein aktualisiertes Kursziel von 3,60 Euro (bislang: 3,80 Euro) ab, das trotz einer Reduktion wegen vorsichtigerer Margenschätzungen weit über dem aktuellen Kurs liege. Sie gehen aber nach wie vor davon aus, dass dieses Erholungspotenzial erst dann nachhaltig realisiert werde, wenn InTiCa auf den Wachstumspfad mit positiven Ergebnissen zurückgekehrt sei. Daher lautet ihr Urteil weiterhin „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.09.2025 um 18:05 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-03-SMC-Update-InTiCa_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: InTiCa Systems Halten

Unternehmen:
InTiCa Systems AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
3,60 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
∞%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
86,05%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu InTiCa Systems AG

08:39 InTiCa Systems Halten SMC Research
12.06.25 InTiCa Systems Halten SMC Research
13.05.25 InTiCa Systems Halten SMC Research
06.12.24 InTiCa Systems Halten SMC Research
18.09.24 InTiCa Systems Halten SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net August 2025: So schätzen Experten die Jungheinrich-Aktie ein
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsende schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX mit Abgaben
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen