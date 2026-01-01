10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX nimmt Kurs auf 25.000-Punkte-Marke

Der DAX dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen und sich nochmals etwas der 25.000-Punkte-Marke nähern. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,20 Prozent höher bei 24.919 Punkten.

2. Börsen in Fernost legen zu

Die asiatischen Börsen klettern am Dienstag weiter. In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,32 Prozent auf 52.518 Punkte. Er nimmt damit Kurs auf sein Rekordhoch. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil zeitweise um 1,41 Prozent rauf auf 4.080 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong kann zeitweise ein Plus von 1,57 Prozent auf 26.760 Einheiten vorweisen.

3. NVIDIA kündigt eigene Robotaxis für 2027 an

Der Chipriese NVIDIA will mit seiner KI-Expertise das Geschäft mit selbstfahrenden Autos aufmischen und schon 2027 erste Fahrzeuge auf die Straße bringen. Zur Nachricht

4. Gold und Silber weiter im Aufwind - Rekordstände rücken wieder näher

Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten weiter gefragt. Auch am Dienstag geht es mit den Kursen für die beiden Edelmetalle nach den Vortagesgewinnen weiter nach oben. Zur Nachricht

5. BMW-Aktie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert

Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht. Zur Nachricht

6. Volkswagen und Audi 2025 mit deutlichem Absatzrückgang in den USA

Volkswagen hat beim US-Absatz seiner Marke VW im abgelaufenen Jahr Federn gelassen. Die Verkäufe sind deutlich gesunken. Auch die Volkswagen-Tochter Audi schwächelt in den USA. Zur Nachricht

7. VINCI kündigt Aktienrückkauf an

VINCI hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet. Zur Nachricht

8. Erste Inflations-Schätzung für das Gesamtjahr 2025 wird veröffentlicht

Die große Teuerungswelle ist vorbei, doch Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher haben es mit hartnäckig steigenden Preisen vor allem bei Dienstleistungen zu tun. In den vergangenen Monaten hielt sich die Inflationsrate über der - auch psychologisch - wichtigen Marke von zwei Prozent. An diesem Dienstag (14.00 Uhr) gibt es eine erste Schätzung für Dezember und für das Gesamtjahr 2025 vom Statistischen Bundesamt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,16 auf 58,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 61,65 Dollar zurückfiel.

10. Euro verteuert sich leicht

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am etwas an Wert gewonnen. Am Dienstagmorgen kostet ein Euro zeitweise 1,1735 US-Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als zuvor.