TotalEnergies Aktie
Marktkap. 122,19 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria ging am Montag auf die Einigung des Ölkonzerns mit Repsol und Hitec ein, seine britische Sparte in deren Gemeinschaftsunternehmen mit Next Neo einzubringen. Das reflektiere die Trends der vergangenen Jahre von Ölkonzernen in der Nordsee./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
55,77 €
|Abst. Kursziel*:
25,52%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
56,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|12:06
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
