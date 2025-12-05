DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,7%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 122,19 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

12:06 Uhr
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria ging am Montag auf die Einigung des Ölkonzerns mit Repsol und Hitec ein, seine britische Sparte in deren Gemeinschaftsunternehmen mit Next Neo einzubringen. Das reflektiere die Trends der vergangenen Jahre von Ölkonzernen in der Nordsee./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
55,77 €		 Abst. Kursziel*:
25,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
56,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12:06 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:01 TotalEnergies Buy UBS AG
05.12.25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
26.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
Nachrichten zu TotalEnergies

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones TotalEnergies-Aktie steigt: Projektpartner decken fehlende Mittel nach Staat-Rückzug
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die TotalEnergies-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx TotalEnergies-Aktie im Plus: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
Financial Times TotalEnergies merger creates largest UK North Sea producer
EN, TOTAL TotalEnergies announces the commencement of trading of its ordinary shares on the NYSE
Zacks Chevron & TotalEnergies Deepen Offshore Exploration Ties in Nigeria
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Palantir Technologies, Philip Morris International, TotalEnergies, Natural Resource Partners and Genie Energy
EN, TOTAL Mozambique LNG: Clarification by TotalEnergies on Financing of the Project
Benzinga Japan&#39;s Gas Majors Rally Behind TotalEnergies Nebraska Project To Drive Clean Gas Growth
EN, TOTAL TotalEnergies, TES, Osaka Gas, Toho Gas and ITOCHU Partner Up to Develop the Live Oak Project for e-NG Production in Nebraska
