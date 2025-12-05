Warburg Research

HORNBACH Buy

17:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe ein schwaches drittes Quartal hinter sich, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrenze das kurzfristige Potenzial, was den operativen Gewinn (Ebit) betrifft. Seine Kaufempfehlung bestätigt er aber wegen einer attraktiven Bewertung und mittelfristig vielversprechenden Aussichten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

