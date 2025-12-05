HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,41 Mrd. EURKGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
HORNBACH Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe ein schwaches drittes Quartal hinter sich, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrenze das kurzfristige Potenzial, was den operativen Gewinn (Ebit) betrifft. Seine Kaufempfehlung bestätigt er aber wegen einer attraktiven Bewertung und mittelfristig vielversprechenden Aussichten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HORNBACH Buy
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,00 €
|Abst. Kursziel*:
40,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,13%
|
Analyst Name:
Thilo Kleibauer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HORNBACH Holding
|17:21
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|09:46
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|10.10.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|17:21
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|09:46
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|10.10.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|17:21
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|09:46
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.08.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|30.05.17
|HORNBACH Hold
|equinet AG
|10.10.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|25.06.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|29.04.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK