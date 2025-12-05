DAX 24.041 +0,1%ESt50 5.719 -0,1%MSCI World 4.406 -0,3%Top 10 Crypto 12,08 +0,2%Nas 23.531 -0,2%Bitcoin 77.771 +0,4%Euro 1,1617 -0,2%Öl 62,80 -1,7%Gold 4.196 +0,0%
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy
HORNBACH Aktie

Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340

ISIN DE0006083405

Symbol HBBHF

Warburg Research

HORNBACH Buy

17:21 Uhr
HORNBACH Buy
HORNBACH Holding
82,90 EUR -0,30 EUR -0,36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Baumarktkonzern habe ein schwaches drittes Quartal hinter sich, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies begrenze das kurzfristige Potenzial, was den operativen Gewinn (Ebit) betrifft. Seine Kaufempfehlung bestätigt er aber wegen einer attraktiven Bewertung und mittelfristig vielversprechenden Aussichten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Buy

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,00 €		 Abst. Kursziel*:
40,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,13%
Analyst Name:
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

17:21 HORNBACH Buy Warburg Research
09:46 HORNBACH Add Baader Bank
10.10.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 HORNBACH Halten DZ BANK
30.09.25 HORNBACH Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx Nachbörslich schwächer HORNBACH-Aktie unter Druck: Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer HORNBACH-Aktie unter Druck: Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags fester
dpa-afx ROUNDUP: Hornbach macht weniger Geschäft als erwartet - Ausblick vorsichtiger
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Ergebnisrückgang im Q3 2025/26 – Prognose eines Adjusted EBIT auf Vorjahresniveau bleibt bestehen
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-News: HORNBACH expandiert nach Serbien
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: HORNBACH expands into Serbia
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
