ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 96 Euro - 'Add'

02.01.26 12:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
83,10 EUR 0,20 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding (HORNBACH) von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

