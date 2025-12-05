NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenausklang sprach ein Händler von Lang & Schwarz mit Blick auf den nachbörslichen Handel. Bei den Einzelwerten stand die Hornbach-Aktie unter Druck. Das Unternehmen hat im dritten Geschäftsquartal einen Einbruch seines bereinigten operativen Ergebnisses um mehr als ein Fünftel verzeichnet. Ein schwächer als erwartetes Umsatzwachstum habe die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensieren können, teilte der Baumarktkonzern mit, bestätigte aber seine Jahresprognose. Die Aktien wurden 6 Prozent tiefer getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.041 24.028 +0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf HORNBACH
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HORNBACH
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu HORNBACH Holding
Analysen zu HORNBACH Holding
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|30.09.2025
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.2025
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.08.2025
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.2025
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.08.2025
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|24.06.2025
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|24.06.2025
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|25.06.2025
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.2025
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|29.04.2025
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2017
|Hornbach Hold
|equinet AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HORNBACH Holding nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen