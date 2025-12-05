NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.041 Pkt - Hornbach-Aktie unter Druck

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenausklang sprach ein Händler von Lang & Schwarz mit Blick auf den nachbörslichen Handel. Bei den Einzelwerten stand die Hornbach-Aktie unter Druck. Das Unternehmen hat im dritten Geschäftsquartal einen Einbruch seines bereinigten operativen Ergebnisses um mehr als ein Fünftel verzeichnet. Ein schwächer als erwartetes Umsatzwachstum habe die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensieren können, teilte der Baumarktkonzern mit, bestätigte aber seine Jahresprognose. Die Aktien wurden 6 Prozent tiefer getaxt.

