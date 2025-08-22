DAX 24.310 -0,2%ESt50 5.463 -0,5%Top 10 Crypto 15,75 -4,5%Dow 45.632 +1,9%Nas 21.497 +1,9%Bitcoin 95.084 -1,8%Euro 1,1697 -0,2%Öl 68,17 +0,6%Gold 3.371 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Wacker Chemie: Neuer Versuch Wacker Chemie: Neuer Versuch
Ströer: Fehlende Impulse - aber hoher Bewertungshebel Ströer: Fehlende Impulse - aber hoher Bewertungshebel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HORNBACH Aktie

Kaufen
Verkaufen
HORNBACH Aktien-Sparplan
106,60 EUR +0,20 EUR +0,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,71 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 608340

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006083405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBBHF

Baader Bank

HORNBACH Add

12:46 Uhr
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
106,60 EUR 0,20 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 95 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe die Erwartungen getoppt, schrieb Volker Bosse am Montag. Er hob seine Schätzungen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 11:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Add

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
106,60 €		 Abst. Kursziel*:
10,69%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
106,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,69%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

12:46 HORNBACH Add Baader Bank
25.06.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.25 HORNBACH Halten DZ BANK
24.06.25 HORNBACH Buy Warburg Research
24.06.25 HORNBACH Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Preisdruck Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie weiter erholt nach Einstellungsstopp, möglichen Entlassungen & Co.
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie nach Vortagesverlusten erholt: Folgen Kündigungen auf den Einstellungsstopp?
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen und sinkende Umsätze
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung
TraderFox Viking enttäuscht – Novo Nordisk bleibt Nr. 1 bei oralen Abnehm-Medikamenten
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie steigt kräftig: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Benzinga Options Corner: Embattled Drug Maker Novo Nordisk May Offer Speculators A Quick Profit-Scalping Opportunity
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Health Care Select Sector SPDR, SPDR S&P 500 ETF Trust, UnitedHealth, Regeneron, CVS Health and Novo Nordisk
Benzinga Congressional Trading Report: Rep. Marjorie Taylor Greene Bought Over $15K In Novo Nordisk Stock
MotleyFool The FDA Just Approved a New Use for Wegovy, and Novo Nordisk Stock is Climbing. Here's What Investors Need to Know
Benzinga Novo Nordisk Freezes Hiring As Wegovy Faces Copycats
Benzinga UnitedHealth Vs. Novo Nordisk: Which Healthcare Giant Fits Your Portfolio?
MotleyFool Why Novo Nordisk Stock Popped Today
Benzinga GoodRx Holdings Surges 5% After Hours on Novo Nordisk Partnership for $499 Monthly Ozempic, Wegovy Access
RSS Feed
Novo Nordisk zu myNews hinzufügen