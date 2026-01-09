Übernahmespekulationen

Die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens Abivax schießt zum Wochenstart nach Gerüchten über eine mögliche Milliarden-Übernahme durch den US-Pharmakonzern Eli Lilly nach oben.

• Abivax-Aktie steigt in Paris deutlich

• Eli Lilly prüft wohl Milliarden-Übernahme

• Analysten sehen im Falle einer Übernahme weiteres Kurspotenzial



Wer­bung Wer­bung

Abivax-Aktie mit Kurssprung

Zum Wochenstart geht es für die Aktien des französischen Biotech-Unternehmens Abivax in Paris zeitweise um 28,28 Prozent auf 127,00 Euro hoch. Die Anteilsscheine des US-Pharmariesen Eli Lilly notieren im vorbörslichen NYSE-Handel am Montag zeitweise 0,78 Prozent höher bei 1.071,90 US-Dollar.

Mögliche Milliardenübernahme durch Eli Lilly

Die französische Tageszeitung La Lettre berichtet, dass Eli Lilly sich nach wie vor im Rennen um die Übernahme von Abivax befinde, auch wenn das Unternehmen dem Vorstand noch kein formelles Angebot unterbreitet habe. Bevor der US-Konzern sich positioniere, warte er "auf ein Zeichen aus dem französischen Finanzministerium, um zu erfahren, ob diese Übernahme den Kontrollverfahren für ausländische Investitionen in Frankreich unterliegt". Laut der Tageszeitung sei Eli Lilly bereit 15 Milliarden Euro für die Übernahme von Abivax zu bezahlen, was deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens liegen würde.

Abivax richtet Fokus auf Schlüsselmedikament Obefazimod

Abivax-CEO Marc de Garidel erklärte laut Reuters gegenüber Bloomberg News, dass die großen Pharmaunternehmen Obefazimod - das Schlüsselmedikament des Unternehmens - nicht länger ignorieren könnten. Seiner Meinung nach könnte das experimentelle Medikament, das für die Behandlung der chronisch-entzündliche Darmerkrankung Colitis ulcerosa entwickelt wurde, "eines der meistgenutzten Produkte des nächsten Jahrzehnts" werden. "Wir konzentrieren uns darauf, dieses Medikament zu entwickeln und auf den Markt zu bringen", so de Garidel gegenüber BiotechTV. "Das ist alles, was zählt. Die Gerüchte und Spekulationen können wir nicht beeinflussen."

Wer­bung Wer­bung

Analysten betrachten Abivax als attraktives M&A-Ziel

Kepler Cheuvreux erklärte in einer Mitteilung an seine Kunden, dass "Abivax nach den positiven Ergebnissen der Phase-3-Studie zu Obefazimod zu einem äußerst attraktiven M&A-Ziel in der Spätphase geworden ist", wie Reuters berichtet. Das hatte im Juli vergangenen Jahres bereits zu einem Kursfeuerwerk der Abivax-Aktie geführt. Seither ging es für die Anteilsscheine weiter kräftig aufwärts.

Die Analysten schätzen, dass es für die Anteilsscheine im Falle einer Übernahme sogar noch weiteres Aufwärtspotenzial geben könnte. Die Aktie könnte ihrer Meinung nach dann zwischen 150 und 250 Euro wert sein. Dies spiegele "Kontrollprämien, Synergien und den strategischen Wert eines in der späten Entwicklungsphase befindlichen oralen IBD-Produkts (entzündliche Darmerkrankung)" wider.

Abivax und Eli Lilly reagierten laut Reuters nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Redaktion finanzen.net