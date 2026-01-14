Pluszeichen in New York: S&P 500 steigt

Index-Performance im Blick

Der S&P 500 verbucht derzeit Zuwächse.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 6.970,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 56,213 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,662 Prozent auf 6.972,48 Punkte an der Kurstafel, nach 6.926,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.979,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.955,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,380 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, einen Stand von 6.816,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6.671,06 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Stand von 5.949,91 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,63 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.986,33 Punkten. 6.824,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit KLA-Tencor (+ 8,88 Prozent auf 1.561,88 USD), SanDisk (+ 8,02 Prozent auf 418,90 USD), Applied Materials (+ 7,54 Prozent auf 324,65 USD), Lumen Technologies (+ 7,49 Prozent auf 8,83 USD) und Western Digital (+ 6,20 Prozent auf 228,34 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Robinhood (-3,84 Prozent auf 115,08 USD), Eli Lilly (-3,82 Prozent auf 1.032,34 USD), Boston Scientific (-3,56 Prozent auf 90,41 USD), Devon Energy (-3,51 Prozent auf 36,59 USD) und Coinbase (-3,48 Prozent auf 246,95 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 29.253.369 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net