DAX25.293 -0,5%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 +1,8%Nas23.370 -1,4%Bitcoin82.762 +1,2%Euro1,1655 +0,1%Öl66,12 +1,0%Gold4.615 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street im Minus-- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Weyerhaeuser: 2026 sollten die Holzpreise steigen - Gewinner von mehr US-Hausbau! Weyerhaeuser: 2026 sollten die Holzpreise steigen - Gewinner von mehr US-Hausbau!
DroneShield-Aktie im Aufwind: Optimistische Analysten und neue Wertpapiere treiben den Kurs DroneShield-Aktie im Aufwind: Optimistische Analysten und neue Wertpapiere treiben den Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Strategische Weichenstellung

NVIDIA-Aktie tiefer: US-Exportgenehmigung für China und Milliarden-Deal mit Eli Lilly

14.01.26 15:33 Uhr
News zur NASDAQ-Aktie NVIDIA: Trump-Regierung erlaubt H200-Exporte nach China - KI-Labor mit Eli Lilly | finanzen.net

NVIDIA bleibt im Fokus. Während die US-Regierung den Export des leistungsstarken H200-KI-Chips nach China unter strengen Auflagen freigegeben hat, verkündete CEO Huang eine Kooperation.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
917,40 EUR -4,60 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,78 EUR -3,62 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• US-Regierung hat den Export von H200-Chips nach China offiziell genehmigt
• NVIDIA und Eli Lilly investieren gemeinsam in KI-Labor zur Beschleunigung der Medikamentenentwicklung
• Chinesische Tech-Konzerne haben bereits Aufträge für über zwei Millionen H200-Chips platziert

Wer­bung

Export-Durchbruch: NVIDIAs H200-Chip erreicht den chinesischen Markt

Die Trump-Administration hat am Dienstag laut Reuters grünes Licht für den Verkauf des H200-Chips nach China gegeben, dem zweitstärksten KI-Beschleuniger im Portfolio von NVIDIA. Diese Entscheidung ist an strikte Bedingungen geknüpft: So darf die nach China gelieferte Menge 50 Prozent des US-Absatzvolumens nicht überschreiten. Zudem müssen chinesische Kunden nachweisen, dass die Chips ausschließlich für kommerzielle Zwecke und nicht für militärische Anwendungen genutzt werden.

NVIDIA begrüßte den Schritt als "durchdachte Balance", die es der US-Industrie erlaube, auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, zitiert die Nachrichtenagentur weiter. Kritiker befürchten hingegen, dass die Lieferung von schätzungsweise zwei Millionen Chips die KI-Kapazitäten Pekings massiv steigern könnte. Die Genehmigung erfolgt vor dem Hintergrund einer von Trump angekündigten 25-prozentigen Gebühr auf diese Exporte zugunsten der US-Regierung.

KI-Revolution in der Medizin: Kooperation mit Eli Lilly

Parallel zur geopolitischen Debatte fokussiert sich NVIDIA auf den Gesundheitssektor. Auf der JPMorgan Healthcare Conference stellten Jensen Huang und Eli Lilly-CEO Dave Ricks ein neues "KI-Co-Innovation Lab" in der San Francisco Bay Area vor. Ziel ist es, die langwierige Wirkstoffforschung von einem handwerklichen Prozess in ein effizientes "Engineering-Problem" zu verwandeln.

Wer­bung

Das Labor kombiniert computergestützte Simulationen ("Dry Labs") mit automatisierten biologischen Laboren ("Wet Labs") in einem kontinuierlichen Lernsystem. Lilly nutzt hierfür bereits den leistungsstärksten KI-Supercomputer der Biopharma-Branche, einen NVIDIA DGX SuperPOD. Die Investition von bis zu einer Milliarde US-Dollar soll die Modellierung komplexer biologischer Systeme ermöglichen, um insbesondere Krankheiten des alternden Gehirns effektiver zu bekämpfen.

Wie die NVIDIA-Aktie auf die Neuigkeiten reagiert

Anleger reagierten verhalten positiv auf die Nachrichtenflut. Die NVIDIA-Aktie legte im regulären NASDAQ-Handel am Dienstag um 0,47 Prozent auf 185,81 US-Dollar zu. Am Mittwoch bewegt sich die Aktie zeitweise mit 1,28 Prozent im Minus auf 183,43 US-Dollar. Analysten wie Jay Goldberg von Seaport Research weisen gemäß Reuters darauf hin, dass die neuen Exportregeln zwar kurzfristig den Umsatz stützen - chinesische Bestellungen übersteigen derzeit das verfügbare Inventar bei weitem -, die Durchsetzung der Endverbleibskontrollen in China jedoch eine Herausforderung für die US-Behörden bleiben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen