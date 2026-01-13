DAX25.438 +0,1%Est506.049 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 -0,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.557 -0,3%Euro1,1644 ±-0,0%Öl64,83 -1,0%Gold4.632 +1,0%
Staatliche Förderpläne

Alibaba-Aktie setzt Rally fort: China-Offensive für "KI + Fertigung" beflügelt

14.01.26 09:45 Uhr
Alibaba-Aktie legt immer weiter zu: Kursfeuerwerk nach KI-Plan der Regierung | finanzen.net

Die Alibaba-Aktie setzt ihren beeindruckenden Erholungskurs im neuen Jahr fort. Hintergrund ist eine großangelegte KI-Initiative der chinesischen Regierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
148,60 EUR 5,20 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Alibaba-Aktien setzen Rally in Hongkong fort
• Year-to-Date-Performance äußerst positiv
• Staatliche Förderpläne lassen Anleger jubeln

Am Mittwoch gewinnt die Alibaba-Aktie in Hongkong zeitweise 4,88 Prozent auf 167,80 HKD. Das Plus alleine im noch jungen Jahr 2026 summiert sich damit schon auf 17,3 Prozent.

Staatliche Unterstützung für den Sektor "KI + Manufacturing"

Auslöser der jüngsten Euphorie sind Ankündigungen des chinesischen Ministers für Industrie und Informationstechnologie, Li Lecheng. In Interviews mit der Nachrichtenagentur Xinhua und dem staatlichen Fernsehen CCTV konkretisierte er die Pläne für einen Aktionsplan mit dem Titel "AI+ Manufacturing", wie Investing.com berichtet. Ziel sei es, die intelligente Modernisierung der chinesischen Industrie massiv voranzutreiben. Hierzu plane die Zentralregierung für das Jahr 2026 eine neue Runde finanzieller Förderungen, insbesondere für hochinnovative mittelständische Unternehmen, sogenannte "Little Giants".

Die technologischen Schwerpunkte der Initiative liegen auf der Selbstversorgung bei Schlüsseltechnologien wie Quantencomputing, humanoiden Robotern, Brain-Computer-Interfaces und dem Mobilfunkstandard 6G. Für Alibaba ist dies von hoher strategischer Relevanz, da der Konzern über seine Cloud-Sparte (Alibaba Cloud) und die eigenen Sprachmodelle (Qwen) die infrastrukturelle Basis für solche KI-Anwendungen bereitstellt. Zudem kündigte die Regierung an, den "ruinösen" Wettbewerb innerhalb der Branche stärker zu regulieren, was von Marktteilnehmern als Signal für stabilere Margen im Tech-Sektor gewertet wird.

Analysten sehen weiteres Potenzial für die Alibaba-Aktie

Trotz des Kursanstiegs der letzten Tage taxieren Marktbeobachter den fairen Wert der Aktie weiterhin deutlich über dem aktuellen Niveau. Laut Daten von TipRanks liegt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel von 20 befragten Analysten bei rund 198,26 HKD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com, ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

