Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach
Dow Jones-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 47.850,94 Punkten aus dem Handel. Damit sind die enthaltenen Werte 19,232 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,07 Prozent tiefer bei 47.371,62 Punkten, nach 47.882,90 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 47.692,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 48.049,72 Einheiten.
Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,568 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der Dow Jones bei 47.085,24 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 04.09.2025, mit 45.621,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der Dow Jones auf 45.014,04 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12,88 Prozent. Bei 48.431,57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36.611,78 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,66 Prozent auf 247,46 USD), NVIDIA (+ 2,11 Prozent auf 183,38 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 307,99 USD), Verizon (+ 1,45 Prozent auf 41,26 USD) und Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 599,15 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen 3M (-2,21 Prozent auf 169,27 USD), UnitedHealth (-1,83 Prozent auf 333,49 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 302,55 EUR), Amgen (-1,52 Prozent auf 340,16 USD) und Amazon (-1,41 Prozent auf 229,11 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43.900.634 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,70 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 3M News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen