Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Dow Jones-Marktbericht

Dow Jones-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 47.850,94 Punkten aus dem Handel. Damit sind die enthaltenen Werte 19,232 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,07 Prozent tiefer bei 47.371,62 Punkten, nach 47.882,90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.692,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 48.049,72 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,568 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, lag der Dow Jones bei 47.085,24 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 04.09.2025, mit 45.621,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der Dow Jones auf 45.014,04 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 12,88 Prozent. Bei 48.431,57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,66 Prozent auf 247,46 USD), NVIDIA (+ 2,11 Prozent auf 183,38 USD), IBM (+ 1,77 Prozent auf 307,99 USD), Verizon (+ 1,45 Prozent auf 41,26 USD) und Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 599,15 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen 3M (-2,21 Prozent auf 169,27 USD), UnitedHealth (-1,83 Prozent auf 333,49 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 302,55 EUR), Amgen (-1,52 Prozent auf 340,16 USD) und Amazon (-1,41 Prozent auf 229,11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 43.900.634 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,70 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,70 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net