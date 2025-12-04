Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone
Wenig verändert zeigte sich der S&P 500 am Abend.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 6.857,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,506 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,271 Prozent auf 6.868,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.849,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.866,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.827,12 Zählern.
S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,658 Prozent aufwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 6.771,55 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 6.502,08 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 6.086,49 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,85 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar General (+ 14,01 Prozent auf 125,29 USD), SanDisk (+ 9,74 Prozent auf 213,31 USD), Alaska Air Group (+ 4,30 Prozent auf 47,32 USD), Dell Technologies (+ 4,01 Prozent auf 138,99 USD) und Hormel Foods (+ 3,82 Prozent auf 24,16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Lumen Technologies (-8,25 Prozent auf 8,78 USD), Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), Lyondellbasell Industries (-6,24 Prozent auf 43,16 USD), Albemarle (-5,81 Prozent auf 119,14 USD) und Lennar (-4,79 Prozent auf 126,75 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43.900.634 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Alaska Air Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alaska Air Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alaska Air Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alaska Air Group News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen