DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.356 -1,1%Euro1,1647 -0,2%Öl63,34 +0,9%Gold4.209 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Wie der Autobauer den Start von Full Self-Driving in Europa beschleunigt Tesla-Aktie im Fokus: Wie der Autobauer den Start von Full Self-Driving in Europa beschleunigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Index-Performance im Fokus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

04.12.25 22:32 Uhr
Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone | finanzen.net

Wenig verändert zeigte sich der S&P 500 am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alaska Air Group Inc.
39,04 EUR 2,41 EUR 6,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Albemarle Corp.
102,00 EUR -5,46 EUR -5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
33,01 EUR -0,18 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
114,20 EUR -0,80 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar General Corporation
104,98 EUR 10,69 EUR 11,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 33,33%
Charts|News|Analysen
Hormel Foods Corp.
21,13 EUR 1,32 EUR 6,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
34,71 EUR -2,72 EUR -7,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lennar Corp.
111,54 EUR -1,82 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
7,63 EUR -0,51 EUR -6,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyondellbasell Industries N.V.
39,23 EUR -0,64 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,36 EUR 3,36 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
213,31 USD 18,93 USD 9,74%
Charts|News|Analysen
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Charts|News|Analysen
Indizes
S&P 500
6.857,1 PKT 7,4 PKT 0,11%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 6.857,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,506 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,271 Prozent auf 6.868,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.849,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.866,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.827,12 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,658 Prozent aufwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 6.771,55 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 6.502,08 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 6.086,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,85 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar General (+ 14,01 Prozent auf 125,29 USD), SanDisk (+ 9,74 Prozent auf 213,31 USD), Alaska Air Group (+ 4,30 Prozent auf 47,32 USD), Dell Technologies (+ 4,01 Prozent auf 138,99 USD) und Hormel Foods (+ 3,82 Prozent auf 24,16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Lumen Technologies (-8,25 Prozent auf 8,78 USD), Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), Lyondellbasell Industries (-6,24 Prozent auf 43,16 USD), Albemarle (-5,81 Prozent auf 119,14 USD) und Lennar (-4,79 Prozent auf 126,75 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43.900.634 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alaska Air Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alaska Air Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alaska Air Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen