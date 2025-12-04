Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Index-Performance im Fokus

Wenig verändert zeigte sich der S&P 500 am Abend.

Der S&P 500 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 6.857,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,506 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,271 Prozent auf 6.868,30 Punkte an der Kurstafel, nach 6.849,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.866,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.827,12 Zählern.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,658 Prozent aufwärts. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Stand von 6.771,55 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 6.502,08 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 6.086,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,85 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Dollar General (+ 14,01 Prozent auf 125,29 USD), SanDisk (+ 9,74 Prozent auf 213,31 USD), Alaska Air Group (+ 4,30 Prozent auf 47,32 USD), Dell Technologies (+ 4,01 Prozent auf 138,99 USD) und Hormel Foods (+ 3,82 Prozent auf 24,16 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Lumen Technologies (-8,25 Prozent auf 8,78 USD), Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), Lyondellbasell Industries (-6,24 Prozent auf 43,16 USD), Albemarle (-5,81 Prozent auf 119,14 USD) und Lennar (-4,79 Prozent auf 126,75 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 43.900.634 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

