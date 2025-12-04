Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels steigen

NASDAQ-Handel im Blick

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Donnerstag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,22 Prozent im Plus bei 23.505,14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,312 Prozent auf 23.527,30 Punkte an der Kurstafel, nach 23.454,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.528,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.372,33 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.348,64 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 21.707,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.735,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 10,65 Prozent auf 25,86 USD), TTM Technologies (+ 9,11 Prozent auf 72,84 USD), IMAX (+ 8,44 Prozent auf 36,23 USD), Geospace Technologies (+ 7,00 Prozent auf 15,13 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6,17 Prozent auf 0,53 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Methode Electronics (-10,93 Prozent auf 7,74 USD), Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), Commercial Vehicle Group (-5,23 Prozent auf 1,63 USD), Wynn Resorts (-4,42 Prozent auf 125,72 USD) und Cogent Communications (-4,29 Prozent auf 18,75 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43.900.634 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,781 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

