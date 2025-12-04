DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.356 -1,1%Euro1,1647 -0,2%Öl63,34 +0,9%Gold4.209 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Wie der Autobauer den Start von Full Self-Driving in Europa beschleunigt Tesla-Aktie im Fokus: Wie der Autobauer den Start von Full Self-Driving in Europa beschleunigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
NASDAQ-Handel im Blick

Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels steigen

04.12.25 22:32 Uhr
Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels steigen | finanzen.net

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
25,86 USD 2,49 USD 10,65%
Charts|News|Analysen
Cogent Communications Holdings Inc
16,40 EUR 0,30 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Commercial Vehicle Group Inc.
1,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
15,13 USD 0,99 USD 7,00%
Charts|News|Analysen
IMAX Corp.
28,60 EUR -2,00 EUR -6,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
34,71 EUR -2,72 EUR -7,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methode Electronics Inc.
7,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3,26 EUR 0,12 EUR 3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,36 EUR 3,36 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,38 EUR 0,02 EUR 4,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TTM Technologies Inc.
56,50 EUR -0,50 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
16,20 EUR 0,70 EUR 4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wynn Resorts Ltd.
112,34 EUR -0,28 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.505,1 PKT 51,0 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,22 Prozent im Plus bei 23.505,14 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,312 Prozent auf 23.527,30 Punkte an der Kurstafel, nach 23.454,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.528,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.372,33 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.348,64 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 21.707,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.735,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 10,65 Prozent auf 25,86 USD), TTM Technologies (+ 9,11 Prozent auf 72,84 USD), IMAX (+ 8,44 Prozent auf 36,23 USD), Geospace Technologies (+ 7,00 Prozent auf 15,13 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6,17 Prozent auf 0,53 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Methode Electronics (-10,93 Prozent auf 7,74 USD), Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), Commercial Vehicle Group (-5,23 Prozent auf 1,63 USD), Wynn Resorts (-4,42 Prozent auf 125,72 USD) und Cogent Communications (-4,29 Prozent auf 18,75 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43.900.634 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,781 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Commercial Vehicle Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Americas Car-Mart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Americas Car-Mart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen