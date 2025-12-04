DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +5,5%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.489 +0,3%Euro1,1661 -0,1%Öl62,84 +0,1%Gold4.206 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Investorentag

Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang

04.12.25 03:21 Uhr
NYSE-Wert Block-Aktie im Fokus: Prognose-Update begeistert Experten | finanzen.net

2025 war für Block, die Muttergesellschaft von Square und Cash App, bisher ein äußerst schwaches Jahr. Doch die neuen Unternehmensziele fanden großen Anklang.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
52,32 EUR 0,56 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Block enttäuscht mit Q3-Zahlen
• Block-CFO betont Wachstumspotential
• Unternehmensziele besser als Analystenerwartungen

Wer­bung

Seit der Pandemie-Ära hat sich der Finanztechnologiesektor im Allgemeinen und die Block Inc. im Besonderen schwer getan. Allein in den letzten zwölf Monaten erlitten Anleger mit der Block-Aktie einen Verlust von rund 38 Prozent, während der S&P 500-Index, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, gleichzeitig um 12,5 Prozent zulegen konnte (Stand: 03.12.2025).

Damit ist die Muttergesellschaft von Square und Cash App nicht zufrieden: "Wir glauben nicht, dass unser heutiger Aktienkurs die Stärke der zugrundeliegenden Fundamentaldaten unseres Geschäfts widerspiegelt", sagte Chief Financial Officer Amrita Ahuja gegenüber MarketWatch.

Block-CFO sieht viel Potential

Wie Ahuja erläuterte, habe man sich auf Kosteneffizienz konzentriert, versucht die Produktentwicklung durch künstliche Intelligenz zu verbessern und habe den Mitbegründer Jack Dorsey in einer aktiveren Rolle innerhalb des Square-Händlergeschäfts eingesetzt. Ferner konzentriere sich Block auf die Förderung von Synergien zwischen seinen Geschäftsbereichen.

Wer­bung

Auch auf das Square-Geschäft, das Zahlungstechnologien an Restaurants und Geschäfte verkauft, ging sie ein. Hier gab es in letzter Zeit Sorgen bezüglich der Rentabilität. Doch laut Ahuja handele es sich hierbei eher um "vorübergehende" Faktoren als um zugrunde liegende Geschäftsprobleme. Wie sie weiter erklärte, konnte Square neue Kunden für seine Plattform gewinnen, was das Jahr 2025 zum stärksten Jahr für zusätzliches Volumen in der Unternehmensgeschichte machen könnte.

Quartalszahlen enttäuschen

Die Anfang November veröffentlichten Ergebnisse für das dritte Quartal waren allerdings nur gemischt ausgefallen. Zwar fiel der Gewinn besser als erwartet aus, aber der Umsatz lag unter den Prognosen. Auch die verschiedenen Sparten entwickelten sich uneinheitlich: Während Cash App weiter stark expandiert, steht Square stärker unter dem Druck des Marktumfelds. Der Markt reagierte auf die Quartalsbilanz mit deutlichen Kursverlusten.

Block mit optimistischen Zielen

Wie "MarketWatch" berichtet, gab das Unternehmen jüngst bei seinem ersten Investorentag seit 2022 jedoch einen optimistischen Ausblick. So erwartet Block für 2026 einen Bruttogewinn von 11,98 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,20 US-Dollar. Der FactSet-Konsens gehe hier von 11,78 Milliarden US-Dollar bzw. 3,24 US-Dollar aus.

Wer­bung

Langfristig ist das Unternehmen optimistischer als die Analysten und rechnet für 2028 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 5,50 US-Dollar, während der FactSet-Konsens der Analysten nur 4,76 US-Dollar erwartet hatte.

Analysten heben den Daumen

William Blair-Analyst Andrew Jeffrey ist der Ansicht, dass Block ein deutlich höheres Innovationstempo an den Tag legt als traditionelle Fintech-Unternehmen. Aus diesem Grund sei er der "Meinung, dass die Leistung im Vergleich zu diesen Zielen, mit möglichem Aufwärtspotenzial, zu einem Anstieg des Multiples führen sollte", argumentiert Jeffrey und verwies auf die Fähigkeit der Aktie, eine höhere Bewertung zu erzielen. Deshalb ermutigte er die Anleger, die Aktie zu kaufen und von ihrer jüngsten Underperformance zu profitieren.

Seaport Research-Analyst Jeff Campbell gab sich da etwas zurückhaltender. "Die Dreijahresziele, die das Management auf dem heutigen Investorentag vorstellte, scheinen solide zu sein", lobte er, warnte aber in diesem Zusammenhang, dass "Block in der Vergangenheit oft von seinen längerfristigen Zielen abgewichen ist." Angesichts dessen blieb er bei seinem neutralen Rating für die Block-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Block (ex Square) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Block (ex Square)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Block (ex Square)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Block (ex Square)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Block (ex Square)

DatumRatingAnalyst
02.05.2019Square BuyNeedham & Company, LLC
27.02.2019Square BuyCanaccord Adams
19.12.2018Square BuyTigress Financial
08.11.2018Square BuyCanaccord Adams
08.11.2018Square BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
02.05.2019Square BuyNeedham & Company, LLC
27.02.2019Square BuyCanaccord Adams
19.12.2018Square BuyTigress Financial
08.11.2018Square BuyCanaccord Adams
08.11.2018Square BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
10.07.2018Square PerformOppenheimer & Co. Inc.
28.02.2018Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.08.2017Square NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.05.2017Square HoldCanaccord Adams
23.02.2017Square HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
27.11.2017Square SellBTIG Research
16.05.2016Square UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Block (ex Square) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen