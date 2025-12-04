DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.553 -0,9%Euro1,1646 -0,2%Öl63,32 +0,9%Gold4.209 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Netzwerksparte wird wohl doch nicht ausgegliedert Intel-Aktie sackt ab: Netzwerksparte wird wohl doch nicht ausgegliedert
Snowflake-Aktie trotz starker Zahlen deutlich tiefer: Erwartungen übertroffen Snowflake-Aktie trotz starker Zahlen deutlich tiefer: Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Rückzieher

Intel-Aktie sackt ab: Netzwerksparte wird wohl doch nicht ausgegliedert

04.12.25 22:02 Uhr
NASDAQ-Titel Intel-Aktie sackt ab: Pläne gekippt? Intel stoppt offenbar Netzwerksparte-Spin-off | finanzen.net

Der US-Chipgigant Intel hat überraschend seine Entscheidung revidiert, die Netzwerksparte NEX auszugliedern oder zu verkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
34,71 EUR -2,72 EUR -7,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nachdem das Unternehmen in diesem Jahr mehrfach signalisiert hatte, NEX entweder zu verkaufen oder als eigenständiges Unternehmen auszugliedern, erklärte Intel zur Wochenmitte, man werde die Einheit im Konzern behalten. Damit endet vorerst ein Strategie­projekt, das über Monate diskutiert worden war.

Wer­bung

Von der Verkaufsabsicht zur strategischen Umkehr

Bereits im Sommer 2025 hatte der neue Intel-CEO Lip-Bu Tan angekündigt, nicht zum Kerngeschäft gehörende Bereiche zu veräußern. Die Netzwerksparte NEX mit Fokus auf Netzwerktechnologien und Telekom-Infrastruktur galt als Kandidat für eine solche Ausgliederung oder Teilveräußerung. Ziel war offenbar, durch den Verkauf Ressourcen freizusetzen und den Fokus auf Kernbereiche wie CPU-Design, Datenzentrumschips und KI-technologien zu verstärken - ähnlich wie bereits zuvor beim Verkauf von Teilen der programmierbaren Chip-Sparte Altera.

Doch nach eingehender Prüfung entschied Intel nun, dass NEX künftig als interne Einheit behalten wird. Als Begründung nannte das Unternehmen, dass die Integration von Hardware-Chips ("Silicon"), Software und Systemen eine engere Verzahnung ermögliche und damit gerade in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz (KI), Cloud-Rechenzentren und Edge-Computing ein strategischer Vorteil entstehe.

Hintergrund: Warum NEX zunächst abgestoßen werden sollte

Der ursprüngliche Plan zur Veräußerung beruhte auf internen Restrukturierungsmaßnahmen. Im Juli 2025 hatte Intel damit begonnen, externe Investoren für die Netzwerksparte zu sondieren. Der Schritt erschien Teil einer umfassenderen Neuausrichtung: Laut damaligen Berichten lag Intels Ziel darin, sich auf "Kernkompetenzen" zu fokussieren und gleichzeitig Kosten zu senken - etwa durch weniger Investitionen, Standortschließungen und einen schlankeren Unternehmensaufbau.

Wer­bung

Zudem generierte NEX zwar mit rund 5,8 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2024 einen gewissen Beitrag, machte jedoch nur etwa 11 Prozent des Gesamtumsatzes aus - womöglich ein Faktor, der den Wunsch nach Ausgliederung mitprägte.

Die neue Einschätzung: NEX als strategischer Baustein in der KI-Ära

Mit der Kehrtwende betont Intel nun, dass gerade im aktuellen Umfeld - mit zunehmendem Fokus auf KI, Rechenzentren und Vernetzung - Netzwerk- und Kommunikationskomponenten essenziell sind. Indem NEX im Konzern verbleibt, könne Intel Chips, Software und Systemlösungen effizienter kombinieren und dadurch wettbewerbsfähiger agieren. Laut Konzernsprecher führe die Entscheidung "zu einer engeren Integration zwischen Silizium, Software und Systemen" - was letztlich das Angebot für Kunden in Bereichen wie KI, Data Center und Edge Computing stärke.

Damit reagiert Intel auch auf veränderte Marktbedingungen: Die Nachfrage nach leistungsfähigen Netzwerkkomponenten steigt gerade mit dem Boom bei KI-Clustern und datenintensiven Anwendungen. Ein Verkauf von NEX zum jetzigen Zeitpunkt hätte möglicherweise strategische Nachteile zur Folge gehabt - etwa fehlende Kontrolle über kritische Hardware-Komponenten oder eingeschränkte Integration eigener Technologien.

Wer­bung

So reagiert die Intel-Aktie

Die Papiere von Intel sackten am Donnerstag an der NASDAQ letztlich um 7,45 Prozent auf 40,50 US-Dollar ab. Neben dem abgeblasenen NEX-Verkauf dürfte auch belastet haben, dass das Intel-Management laut UBS weitere Bruttomargen-Belastungen durch externe Wafer-Kosten von Lunar Lake sowie eine flache bis rückläufige Capex-Prognose für 2026 signalisiert habe, wie "stock3" berichtet.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Lyao / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen