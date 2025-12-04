Portfolio-Update: M1 Kliniken - Immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Die Aktie M1 Kliniken wird nach der beschlossenen Trennung vom Großhandelssegment aktuell neu bewertet. Die fundamentalen Zahlen sorgen dabei für zusätzlichen Auftrieb.
Werte in diesem Artikel
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlageexperte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.
Mit erfreulichen Zahlen konnte zuletzt unser Indexwert M1 Kliniken aufwarten. In den ersten neun Monaten 2025 erzielten die Düsseldorfer ein Wachstum von Umsatz und EBIT um 6,7 % bzw. 11 %. Noch wichtiger ist allerdings der Blick auf die Beauty-Sparte, die nach dem anstehenden Verkauf des Großhandelssegments künftig das alleinige Geschäft von M1 bilden wird. Hier konnte [...]
Weiterlesen auf value-stars.de
Nachrichten zu M1 Kliniken AG
Analysen zu M1 Kliniken AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2020
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|10.09.2019
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|07.08.2019
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|25.09.2018
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|22.05.2018
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2020
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|10.09.2019
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|07.08.2019
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|25.09.2018
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|22.05.2018
|M1 Kliniken Kaufen
|GBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für M1 Kliniken AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen