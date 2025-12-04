Value-Stars-Kolumne

Die Aktie M1 Kliniken wird nach der beschlossenen Trennung vom Großhandelssegment aktuell neu bewertet. Die fundamentalen Zahlen sorgen dabei für zusätzlichen Auftrieb.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Mit erfreulichen Zahlen konnte zuletzt unser Indexwert M1 Kliniken aufwarten. In den ersten neun Monaten 2025 erzielten die Düsseldorfer ein Wachstum von Umsatz und EBIT um 6,7 % bzw. 11 %. Noch wichtiger ist allerdings der Blick auf die Beauty-Sparte, die nach dem anstehenden Verkauf des Groß­handels­segments künftig das alleinige Geschäft von M1 bilden wird. Hier konnte [...]

Weiterlesen auf value-stars.de