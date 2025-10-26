DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin97.880 +2,0%Euro1,1626 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: M1 Kliniken - Nach Verkauf viel Potenzial

26.10.25 18:09 Uhr

Aktie M1 Kliniken - Analyse - Nach Verkauf viel Potenzial

Die Aktie von M1 Kliniken, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat wegen einer lange erwarteten Transaktion einen Kurssprung gemacht. Fundamental hat die Aktie jetzt aber erst recht Potenzial.

Aktien
M1 Kliniken AG
14,46 EUR -0,38 EUR -2,56%
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
261,0 PKT 0,0 PKT 0,00%
Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Lange Zeit war es vom Vorstand in Aussicht gestellt worden, nun wird endlich umgesetzt, worauf auch wir spekuliert haben: Unser Depotwert M1 Kliniken verkauft seine unrentable Großhandelssparte Haemato, Käufer ist die Mannheimer Phoenix-Gruppe. An den Ertragszahlen der Düsseldorfer ändert das [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Analysen zu M1 Kliniken AG

DatumRatingAnalyst
22.06.2020M1 Kliniken KaufenGBC
10.09.2019M1 Kliniken KaufenGBC
07.08.2019M1 Kliniken KaufenGBC
25.09.2018M1 Kliniken KaufenGBC
22.05.2018M1 Kliniken KaufenGBC
