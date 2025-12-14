Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.302,42 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.302,42 US-Dollar).
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 62,02 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 62,02 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.745,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.513,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com