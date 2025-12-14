Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe

Gold & Co. unter der Lupe

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.302,42 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.302,42 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 62,02 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 62,02 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.745,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.513,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

