14.12.25 20:43 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.889,10 USD -5,68 USD -0,20%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,22%
News
Bleipreis
1.932,00 USD -4,00 USD -0,21%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,57%
News
EEX Strompreis Phelix DE
88,62 EUR 0,90 EUR 1,03%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,11 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.302,42 USD USD
News
Haferpreis
2,79 USD USD
News
Heizölpreis
58,12 USD USD
News
Holzpreis
555,50 USD -1,00 USD -0,18%
News
Kaffeepreis
3,97 USD -0,08 USD -2,03%
News
Kakaopreis
4.555,00 GBP 58,00 GBP 1,29%
News
Kohlepreis
96,70 USD 0,30 USD 0,31%
News
Kupferpreis
11.816,00 USD 76,00 USD 0,65%
News
Lebendrindpreis
2,29 USD -0,01 USD -0,50%
News
Mageres Schwein Preis
0,84 USD 0,01 USD 0,72%
News
Maispreis
4,32 USD -0,04 USD -0,86%
News
Mastrindpreis
3,39 USD -0,04 USD -1,27%
News
Milchpreis
15,87 USD USD
News
Naphthapreis (European)
508,17 USD USD
News
Nickelpreis
14.420,00 USD -30,00 USD -0,21%
News
Ölpreis (Brent)
61,12 USD -0,16 USD -0,26%
News
Ölpreis (WTI)
57,44 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,63 USD 0,10 USD 6,53%
News
Palladiumpreis
1.513,00 USD USD
News
Palmölpreis
3.990,00 MYR -45,00 MYR -1,12%
News
Platinpreis
1.745,50 USD USD
News
Rapspreis
475,75 EUR -3,00 EUR -0,63%
News
Reispreis
9,88 USD 0,02 USD 0,15%
News
Silberpreis
62,02 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
300,60 USD 1,80 USD 0,60%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,01 USD -1,64%
News
Sojabohnenpreis
10,76 USD -0,01 USD -0,05%
News
Super Benzin
1,64 EUR -0,00 EUR -0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,00 EUR 0,50 EUR 0,27%
News
Zinkpreis
3.242,00 USD -78,00 USD -2,35%
News
Zinnpreis
41.905,00 USD 1.355,00 USD 3,34%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,68%
News

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.302,42 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.302,42 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 62,02 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 62,02 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.745,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.513,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

