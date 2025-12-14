DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 -5,6%Nas23.195 -1,7%Bitcoin75.491 -1,8%Euro1,1742 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Anlage im Fokus

Wie viel Wert mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

14.12.25 19:43 Uhr
Investoren, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,5646 USD -0,0297 USD -4,99%
Charts|News

Worldcoin wurde am 13.12.2024 bei 3,079 USD gehandelt. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3.247,96 WLD. Da sich der Wert eines Coins am 13.12.2025 auf 0,5943 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.930,19 USD wert. Damit wäre die Investition 80,70 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 07.12.2025 bei 0,5650 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 3,066 USD.

Redaktion finanzen.net

