DAX23.884 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,1%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.516 -0,9%Euro1,1677 ±0,0%Öl62,88 +0,2%Gold4.198 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Mehr finanzielles Volumen

AUTO1-Aktie fällt: Fahrzeug-Bestandsfinanzierung erhöht

04.12.25 12:46 Uhr
AUTO1-Aktie in Rot: Erhöhung der Fahrzeug-Bestandsfinanzierung | finanzen.net

Mit einer Ausweitung ihres Finanzierungsrahmens hat die AUTO1 Group ihre Chancen für kontinuierliches Wachstum abgesichert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
24,42 EUR 0,10 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die nach eigenen Angaben größte Gebrauchtwagenplattform Europas kann bis November 2027 einen Fahrzeugbestand im Wert von 1,6 Milliarden Euro finanzieren, das ist 45 Prozent mehr finanzielles Volumen als bisher, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.

Wer­bung

Die Zahl der Finanzierungspartner wurde den Angaben zufolge von sechs auf dreizehn Banken erweitert. Zugleich bekam AUTO1 bei der Verbriefung bessere Konditionen und erhielt niedrigere Zinsmargen.

"Mit der Erhöhung unserer Bestandsfinanzierung sind wir optimal für unser Wachstum in 2026 aufgestellt", sagte Philip Reicherstorfer, Vice President Treasury. Zur AUTO1-Gruppe gehören die Plattformen AUTO1, Autohero und wirkaufendeinauto.de.

Die AUTO1-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 1,55 Prozent auf 24,20 Euro.

DJG/rio/hab

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
03.12.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025AUTO1 OverweightBarclays Capital
13.11.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025AUTO1 BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025AUTO1 OverweightBarclays Capital
13.11.2025AUTO1 BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025AUTO1 BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen