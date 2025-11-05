Erwartungen geschlagen

AUTO1 hat im dritten Quartal von einer starken Absatzentwicklung profitiert.

Der Konzern, zu dem die Marke Autohero gehört, steigerte Umsatz und operativen Gewinn deutlich und übertraf die Erwartungen. Den Ende Juli erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr hob der Autohändler abermals an. AUTO1 geht nun davon aus, im laufenden Jahr 811.000 bis 845.000 Autos zu verkaufen. Bisher war das Unternehmen von 772.000 bis 817.000 ausgegangen.

Wer­bung Wer­bung

Den Bruttogewinn sieht AUTO1 nun bei 940 bis 975 Millionen Euro statt 890 bis 940 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird nun bei 180 bis 195 Millionen Euro statt 160 bis 190 Millionen Euro gesehen.

Im dritten Quartal stieg der Absatz um 24 Prozent auf 218.617 Fahrzeuge. Der Umsatz legte um ein Drittel auf 2,12 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn kletterte um 38 Prozent auf 258 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA betrug 51,9 Millionen Euro nach 34,3 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 47 Millionen Euro gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,93 Milliarden Euro gesehen.

AUTO1-Aktie auf Zickzack-Kurs nach guten Zahlen und höherer Prognose

Nach guten Quartalszahlen und erneut angehobenen Jahresziele haben die Aktien von AUTO1 am Mittwoch heftig geschwankt. Einem freundlichen Start via XETRA folgte der Rutsch ins Minus, doch zuletzt notierten sie wieder 1,1 Prozent fester bei 29,50 Euro.

Wer­bung Wer­bung

Am Dienstag hatte der Online-Gebrauchtwagenhändler unter heftigen Gewinnmitnahmen gelitten, nachdem die Aktien zu Wochenbeginn nur knapp unter ihrem einen Monat alten Vierjahreshoch von 31,50 Euro geblieben waren. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kursanstieg um knapp 86 Prozent zu Buche, was für die Top Ten im MDAX ausreicht, dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen.

AUTO1 steigerte den Absatz im dritten Quartal um fast ein Viertel auf einen Rekordwert und hob das entsprechende Jahresziel erneut an. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), für welches das Unternehmen die Planung ebenfalls nach oben revidierte, legten im vergangenen Quartal noch stärker zu. Sämtliche Kennziffern übertrafen die Analystenerwartungen.

Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach von einem erneut starken Quartal. Die Anhebung des Ausblicks sei bereits erwartet worden. Laut Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC liegen die Konsensschätzungen für den Absatz nun am unteren Ende der angehobenen Unternehmens-Zielspannen, beim Ebitda aber bereits im oberen Bereich.

Wer­bung Wer­bung

DOW JONES / dpa-AFX Broker