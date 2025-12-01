DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter - Sinneswandel bei Exane
AUTO1 Aktie

23,52 EUR +0,12 EUR +0,51 %
STU
Marktkap. 5,21 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:21 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
23,52 EUR 0,12 EUR 0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Den Gebrauchtwagenhändler Auto1 mag er aufgrund anhaltender Dynamik der Absatzvolumina./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,34 €		 Abst. Kursziel*:
79,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,57%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

