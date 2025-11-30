Inditex Aktie
Marktkap. 153,61 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 52 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob am Mittwoch seine Schätzungen und sprach von starken Quartalszahlen der Spanier. Er sieht zudem die langfristige Umsatzentwicklung optimistischer und berücksichtigt höhere Barmittel./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,98 €
|Abst. Kursziel*:
5,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
