Airbus Aktie

WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach einem gesenkten Auslieferungsziel des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach Ansicht des Analysten Ken Herbert haben zuletzt notwendig gewordene Softwareupdates und ein Qualitätsmangel bei Rumpfpaneelen das Risiko der diesjährigen Lieferprognose nochmals erhöht. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, war die Senkung des Ziels auf unter 800 Jets von den Anlegern bereits erwartet und von Airbus bereits angedeutet worden. Er rechnet aber damit, dass der Konzern nun eher das untere Ende der diesjährigen Finanzzielspanne erreichen wird./rob/tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
197,64 €		 Abst. Kursziel*:
21,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
197,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

14:26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:56 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:36 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
01.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

dpa-afx Diverse Probleme Airbus-Aktie aber fest: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert Airbus-Aktie aber fest: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert
finanzen.net Schwacher Handel: DAX fällt letztendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Gewinne
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der DAX aktuell
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt
MotleyFool Why Is Airbus Stock Up Today?
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
Business Times Airbus cuts 2025 delivery target after issues with top-selling jet
Financial Times Airbus cuts delivery target after problems with A320 aircraft
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
Business Times AirAsia founder urges Airbus to re-look software tests
Benzinga As Boeing Rival Airbus Faces Fresh Issue With Fuselage, Here Are Airlines With Largest A320 Fleets In US
