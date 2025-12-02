Airbus Aktie
Marktkap. 152,02 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach einem gesenkten Auslieferungsziel des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Nach Ansicht des Analysten Ken Herbert haben zuletzt notwendig gewordene Softwareupdates und ein Qualitätsmangel bei Rumpfpaneelen das Risiko der diesjährigen Lieferprognose nochmals erhöht. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, war die Senkung des Ziels auf unter 800 Jets von den Anlegern bereits erwartet und von Airbus bereits angedeutet worden. Er rechnet aber damit, dass der Konzern nun eher das untere Ende der diesjährigen Finanzzielspanne erreichen wird./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
197,64 €
|Abst. Kursziel*:
21,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
197,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,43%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
232,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|14:26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
