DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,5%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.495 +0,4%Bitcoin 79.718 +1,4%Euro 1,1674 +0,4%Öl 62,71 +0,5%Gold 4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen im Plus -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien
Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
57,05 EUR -0,10 EUR -0,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,84 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

Barclays Capital

GEA Equal Weight

21:06 Uhr
GEA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
GEA
57,05 EUR -0,10 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Equal Weight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
56,85 €		 Abst. Kursziel*:
17,85%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
57,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,44%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

21:06 GEA Equal Weight Barclays Capital
10.11.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 GEA Halten DZ BANK
07.11.25 GEA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net GEA Aktie News: GEA zieht am Vormittag an
finanzen.net GEA Aktie News: Anleger schicken GEA am Nachmittag ins Minus
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Analysten sehen für GEA-Aktie Luft nach oben
finanzen.net DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
EQS Group EQS-News: GEA accelerates third-quarter order intake and revenue growth, increases profitability
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Supervisory Board extends CEO Stefan Klebert's contract and decides to reorganize the Executive Board and streamline the organizational structure
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 43 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen