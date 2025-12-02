GEA Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
56,85 €
|Abst. Kursziel*:
17,85%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
57,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,44%
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
