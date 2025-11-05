DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
25,94 EUR -2,34 EUR -8,27 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,41 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

12:26 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
25,94 EUR -2,34 EUR -8,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe durchweg starke Ergebnisse vorgelegt und seine Prognose erneut angehoben, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Wachstum sei einmal mehr durch gesteigerte Auto-Absatzmengen angetrieben worden, da die Nachfrage nach Gebrauchtwagen höher gewesen sei als erwartet./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,32 €		 Abst. Kursziel*:
18,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,64%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

12:26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
12:26 AUTO1 Buy UBS AG
08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
05.11.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Erwartungen geschlagen AUTO1-Aktie schwankungsreich: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie schwankungsreich: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
dpa-afx ROUNDUP 2: Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Auto1 nach Zickzackkurs wieder im Minus - Chartbild eingetrübt
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 05.11.25
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal
dpa-afx ROUNDUP: Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Auto1 auf Zickzack-Kurs nach guten Zahlen und höherer Prognose
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro
dpa-afx Auto1 hebt Jahresziele erneut an - Rekordabsatz im dritten Quartal
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group appoints Christian Wallentin as Chief Financial Officer
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group expands European used car production footprint to meet growing customer demand
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group successfully prices its second consumer car loan ABS: FinanceHero 2
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen