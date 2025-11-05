AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe durchweg starke Ergebnisse vorgelegt und seine Prognose erneut angehoben, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Wachstum sei einmal mehr durch gesteigerte Auto-Absatzmengen angetrieben worden, da die Nachfrage nach Gebrauchtwagen höher gewesen sei als erwartet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,32 €
|Abst. Kursziel*:
18,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,64%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)