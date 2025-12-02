DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.403 +0,4%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 80.083 +1,9%Euro 1,1670 +0,4%Öl 62,80 +0,7%Gold 4.205 +0,0%
Jungheinrich Aktie

Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Bereich der Lagerautomation. Dabei bleibt er aus sechs Gründen optimistisch gestimmt. Er nennt eine sich erholende Auftragslage, ein anziehendes Konjunkturumfeld, eine Margenerholung und mögliche KI-Vorteile. Außerdem glaubt er bei Gabelstaplern an ein stabiles Nachfrage- und Wettbewerbsumfeld. Zu guter Letzt seien die Bewertungen in der Branche vielversprechend./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,14 €		 Abst. Kursziel*:
28,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,11%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

21:41 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
02.12.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
17.11.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Lukrative Jungheinrich-Anlage? MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungheinrich von vor einem Jahr abgeworfen MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungheinrich von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Jungheinrich-Aktie mit Gewinnen: Jefferies hebt Kursziel an
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Jungheinrich-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungheinrich von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
TraderFox Stocks in Action: Schott Pharma, Grenke, Pfisterer, Jungheinrich und AIXTRON.
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.11.25
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
