Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,48 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im Bereich der Lagerautomation. Dabei bleibt er aus sechs Gründen optimistisch gestimmt. Er nennt eine sich erholende Auftragslage, ein anziehendes Konjunkturumfeld, eine Margenerholung und mögliche KI-Vorteile. Außerdem glaubt er bei Gabelstaplern an ein stabiles Nachfrage- und Wettbewerbsumfeld. Zu guter Letzt seien die Bewertungen in der Branche vielversprechend./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Overweight
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,14 €
|Abst. Kursziel*:
28,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,11%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|21:41
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
