Nachbesetzung

Jungheinrich-Aktie in Grün: Kathrin Dahnke zur Interims-Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

19.12.25 14:15 Uhr
Jungheinrich-Aktie im Plus: Aufsichtsratswechsel | finanzen.net

Der Hamburger Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat eine interimistische Lösung für die Nachbesetzung seines Aufsichtsratsvorsitzes gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
34,08 EUR 0,72 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Aufsichtsgremium hat die Betriebswirtin Kathrin Dahnke mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zur Interims-Vorsitzenden gewählt, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Sie folgt auf Rolf Najork, der sein Amt zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch niedergelegt hat. Dahnke hat zurzeit bereits Mandate in den Aufsichtsräten von B. Braun, Knorr-Bremse, Aurubis und Fraport.

Der Aufsichtsrat von Jungheinrich wird im Anschluss an die Hauptversammlung am 19. Mai über die Nachfolge des Vorsitzes entscheidet. Auf der Hauptversammlung werden zudem mehrere Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt.

Die Jungheinrich-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,52 Prozent höher bei 34,78 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
09.12.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
08.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
05.12.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
05.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
