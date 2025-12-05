DAX24.094 +0,9%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -3,2%Nas23.646 +0,6%Bitcoin77.472 -2,1%Euro1,1649 ±0,0%Öl63,64 +0,4%Gold4.238 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- US-Börsen etwas fester -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
EUWAX Gold Core: Weil Ihnen die Stabilität im Portfolio wichtig ist EUWAX Gold Core: Weil Ihnen die Stabilität im Portfolio wichtig ist
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
Prognose

Jungheinrich-Aktie tiefer: Ziele für 2025 nach verzögerten Verkauf von Russland-Tochter angepasst

05.12.25 15:08 Uhr
Verkauf in Russland verzögert - Jungheinrich hebt operative Gewinnspanne an - Aktie aber in Rot | finanzen.net

Jungheinrich hat die Umsatz- und Gewinn-Prognose für das Gesamtjahr infolge von Verzögerungen beim Verkauf der russischen Tochter angepasst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
35,02 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beim Umsatz wurden die Zielspannen für 2025 eingeengt. Operativer Gewinn und Vorsteuerergebnis fallen nun höher aus, da zum Beispiel gewinnbelastende Veräußerungseffekte in der Größenordnung 30 Millionen Euro nun erst 2026 anfallen anstatt 2025. Der Abschluss der Transaktion werde nun erst 2026 erwartet anstatt noch im vierten Quartal 2025. Grund sei "das politische und rechtliche Umfeld in Russland", konkret habe die russische Regierungskommission über die Kontrolle ausländischer Investitionen die für den Vollzug der Transaktion erforderliche Zustimmung "noch nicht erteilt".

Wer­bung

Wie der im MDAX notierte Hersteller von Gabelstaplern mitteilte, rechnet er für 2025 nun mit einem operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 220 und 260 Millionen Euro anstatt zwischen 160 und 230 Millionen. Die entsprechende EBIT-Marge soll bei 4,1 bis 4,6 Prozent landen anstatt bei 3,1 bis 3,9 Prozent.

Der Vorsteuergewinn wird nun in der Spanne 190 bis 230 Millionen Euro erwartet anstatt 130 bis 200 Millionen, die entsprechende EBT-Marge bei 3,6 bis 4,1 Prozent anstatt 2,6 Prozent bis 3,4 Prozent.

Den Umsatz sieht der Konzern nun zwischen 5,4 und 5,6 Milliarden Euro anstatt zwischen 5,3 und 5,9 Milliarden.

Wer­bung

Der Return on Capital Employed (ROCE) soll nun bei 7 bis 11 Prozent anstatt 5 bis 9 Prozent liegen. Den Free Cashflow erwartet das Unternehmen unverändert bei mehr als 250 Millionen Euro.

2026 dann werden EBIT und Vorsteuergewinn, Margen und ROCE entsprechend niedriger und der Free Cashflow entsprechend höher ausfallen, so das Unternehmen.

Jungheinrich hatte im Juli die Unterzeichnung der Veräußerung ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft Jungheinrich Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor und Asset Manager bekanntgegeben.

Wer­bung

Die Jungheinrich-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,03 Prozent tiefer bei 34,46 Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:08 ET (14:08 GMT)

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
02.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
17.11.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
02.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
17.11.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Jungheinrich NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
17.01.2022Jungheinrich Equal-weightMorgan Stanley
23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen