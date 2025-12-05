DAX24.039 +0,7%Est505.726 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.545 +0,2%Bitcoin76.202 -3,7%Euro1,1635 -0,1%Öl63,64 +0,4%Gold4.210 ±0,0%
Villeroy: EZB darf keine politischen Maßnahmen ausschließen

05.12.25 16:05 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank sollte sich nach Einschätzung des Gouverneurs der Banque de France in den kommenden Sitzungen alle Optionen offenhalten und weitere Zinssenkungen nicht ausschließen. François Villeroy de Galhau sagte am Freitag zu Ökonomen, dass die Teilnehmer an den Finanzmärkten den Eindruck hätten, dass der Lockerungszyklus der EZB bei 2 Prozent werde.

"Das Motto für unsere künftigen Sitzungen lautet weiterhin vollständige Optionalität", sagte er. "Die einzige feste Größe ist unser Inflationsziel von 2 Prozent; es handelt sich nicht um einen Endzinssatz, und wir schließen keine politischen Maßnahmen aus."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 10:06 ET (15:06 GMT)