Novo Nordisk-Aktie reagiert mit Kurssprung: Berenberg belässt Pharmariesen auf "Buy"
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen.
Novo Nordisk-Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu.
Die Aktie von Novo Nordisk gewinnt in Dänemark zeitweise 2,35 Prozent auf 313,05 DKK.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Weitere News
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.2025
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:51
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|28.11.2025
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.2025
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
