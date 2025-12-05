DAX24.031 +0,6%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 -2,2%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.467 -0,9%Euro1,1644 ±-0,0%Öl63,22 -0,2%Gold4.223 +0,3%
DAX um 24.000 Punkte -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Siemens Energy, Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Analystenstimme

Novo Nordisk-Aktie reagiert mit Kurssprung: Berenberg belässt Pharmariesen auf "Buy"

05.12.25 11:53 Uhr
Novo Nordisk-Aktie springt nach Berenberg-Bestätigung an | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen.

Novo Nordisk-Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu.

Die Aktie von Novo Nordisk gewinnt in Dänemark zeitweise 2,35 Prozent auf 313,05 DKK.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

