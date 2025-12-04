DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.221 +0,1%Euro 1,1667 +0,2%Öl 63,20 -0,3%Gold 4.224 +0,4%
Novo Nordisk Aktie

41,45 EUR +0,45 EUR +1,10 %
FSE
39,10 EUR -1,94 EUR -4,73 %
GVIE
Marktkap. 180,75 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Novo Nordisk Buy

08:51 Uhr
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

