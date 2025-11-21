DAX 23.239 +0,6%ESt50 5.529 +0,3%MSCI World 4.295 +1,2%Top 10 Crypto 12,16 +3,7%Nas 22.847 +2,6%Bitcoin 76.292 +1,2%Euro 1,1519 +0,0%Öl 63,00 +0,8%Gold 4.099 +0,8%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 181,26 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Novo Nordisk
Novo Nordisk
38,93 EUR -2,44 EUR -5,89%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Fehlschlag einer Alzheimer-Studie auf "Halten" mit einem fairen Wert von 313 dänischen Kronen belassen. Für Analyst Elmar Kraus reiht sich das negative Ergebnis zwar in eine Serie von Pipeline-Rückschlägen der jüngsten Zeit ein. Im Gegensatz zu anderen Studien von Novo sei das Ganze hier jedoch nicht an hohen oder überzogenen Erwartungen gescheitert. Denn die Dänen hätten zuvor selbst zuvor eingeräumt, dass die Erfolgschancen eher gering seien und man sich wegen des hohen medizinischen Bedarfs und der anekdotischen Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit aber dazu verpflichtet gesehen hätte, die Studie durchzuführen, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Analyst: DZ BANK
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
38,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher: Halten
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

17:31 Novo Nordisk Halten DZ BANK
15:01 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:01 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
14:56 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:56 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Erholungsschub Novo Nordisk-Aktie fällt tief: Prognoserisiko, Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien Novo Nordisk-Aktie fällt tief: Prognoserisiko, Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie taumelt zwischen Preissenkungen, Prognoserückgang und Insider-Signalen
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wachstumsprognosen, Insider-Handel und Preissenkungen im Blick
finanzen.net Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
ING Bank Deutschland AG DAX - Verlaufstief und Hochlauf erwartet
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
finanzen.net Korro Bio-Aktie fällt: Hauptmedikament enttäuscht - Novo Nordisk-Koop pausiert
Dow Jones Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
finanzen.net BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
Benzinga Novo Nordisk, Waldencast And Other Big Stocks Moving Lower In Monday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial
MotleyFool Novo Nordisk Just Took a Big Swing, Slashing Its GLP-1 Drug Prices. Will It Pay Off for the Healthcare Giant?
Benzinga Novo Nordisk Will Soon Reveal Whether Its GLP-1 Drug Can Slow Alzheimer&#39;s
MotleyFool Big News for Novo Nordisk Stock Investors
Zacks Novo Nordisk A/S (NVO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
MotleyFool What's Going On With Novo Nordisk Stock?
MotleyFool Novo Nordisk Just Made a Big Move in the Weight Loss Drug Market. Should You Worry About Rival Eli Lilly?
